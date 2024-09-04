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При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 04.09.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
Мужчина и женщина были ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, их госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:10
2024-09-04T14:10
2024-09-04T15:05
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
белгород
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БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина были ранены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, их госпитализируют, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в селе в двух многоквартирных домах и семи частных домовладениях пробиты кровли, выбито остекление и повреждены фасады, поврежден гараж. На участке автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение моста."В городе Шебекино в результате обстрела на территории производственного предприятия повреждены административное здание и склады. Осколками посечены три грузовых и один легковой автомобили. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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2024-09-04T14:10
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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгород
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгород
При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека
При обстреле ВСУ Новой Таволжанки Белгородской области пострадали 2 человека