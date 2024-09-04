Рейтинг@Mail.ru
Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 04.09.2024 (обновлено: 17:23 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/posol-1970579057.html
Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ
Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль присутствует на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), другие гости встретили его аплодисментами, передаёт... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:16
2024-09-04T17:23
владивосток
син хон чхоль (посол кндр в москве)
александр дугин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970582487_0:85:2879:1704_1920x0_80_0_0_595e8dfe4016d9a229930486df56ded3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль присутствует на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), другие гости встретили его аплодисментами, передаёт корреспондент РИА Новости. Встать для аплодисментов дипломата попросил философ Александр Дугин, выполняющий роль модератора на сессии "Юго-Восточная Азия в многополярном мире". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/putin-1970367145.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970582487_232:0:2781:1912_1920x0_80_0_0_d73556a1f6a0d9b9f02e0502e0fbe24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, син хон чхоль (посол кндр в москве), александр дугин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Александр Дугин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль принял участие в сессии ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Хон Чхоль Син
Чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Хон Чхоль Син - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Хон Чхоль Син
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль присутствует на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), другие гости встретили его аплодисментами, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встать для аплодисментов дипломата попросил философ Александр Дугин, выполняющий роль модератора на сессии "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
3 сентября, 21:40
 
ВладивостокСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Александр ДугинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала