https://ria.ru/20240904/posol-1970579057.html

Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ

Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024

Посла КНДР встретили аплодисментами на одной из сессий ВЭФ

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль присутствует на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), другие гости встретили его аплодисментами, передаёт... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:16

2024-09-04T17:16

2024-09-04T17:23

владивосток

син хон чхоль (посол кндр в москве)

александр дугин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Посол КНДР в России Син Хон Чхоль присутствует на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), другие гости встретили его аплодисментами, передаёт корреспондент РИА Новости. Встать для аплодисментов дипломата попросил философ Александр Дугин, выполняющий роль модератора на сессии "Юго-Восточная Азия в многополярном мире". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/putin-1970367145.html

владивосток

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владивосток, син хон чхоль (посол кндр в москве), александр дугин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)