https://ria.ru/20240904/posol-1970445251.html

Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах

Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах - РИА Новости, 04.09.2024

Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах

Индийский посол в России Винай Кумар заявил РИА Новости на ВЭФ, что не осведомлен о предложениях Владимира Зеленского провести переговоры по украинскому... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:38

2024-09-04T10:38

2024-09-04T10:49

индия

россия

украина

владимир зеленский

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Индийский посол в России Винай Кумар заявил РИА Новости на ВЭФ, что не осведомлен о предложениях Владимира Зеленского провести переговоры по украинскому конфликту в Индии. "Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается", - сказал дипломат. Ранее агентство Блумбер передавало, что Зеленский предложил Индии провести второй саммит" по Украине. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240826/pozitsiya-1968600759.html

индия

россия

украина

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индия, россия, украина, владимир зеленский, дальневосточный федеральный университет