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Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах - РИА Новости, 04.09.2024
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10:38 04.09.2024 (обновлено: 10:49 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/posol-1970445251.html
Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах
Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах - РИА Новости, 04.09.2024
Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах
Индийский посол в России Винай Кумар заявил РИА Новости на ВЭФ, что не осведомлен о предложениях Владимира Зеленского провести переговоры по украинскому... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:38
2024-09-04T10:49
индия
россия
украина
владимир зеленский
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Индийский посол в России Винай Кумар заявил РИА Новости на ВЭФ, что не осведомлен о предложениях Владимира Зеленского провести переговоры по украинскому конфликту в Индии. "Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается", - сказал дипломат. Ранее агентство Блумбер передавало, что Зеленский предложил Индии провести второй саммит" по Украине. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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индия, россия, украина, владимир зеленский, дальневосточный федеральный университет
Индия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дальневосточный федеральный университет
Индийский посол заявил, что не знает о предложении Зеленского о переговорах

Посол: Индия не осведомлена о плане Зеленского о переговорах по Украине

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Индийский посол в России Винай Кумар заявил РИА Новости на ВЭФ, что не осведомлен о предложениях Владимира Зеленского провести переговоры по украинскому конфликту в Индии.
"Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается", - сказал дипломат.
Ранее агентство Блумбер передавало, что Зеленский предложил Индии провести второй саммит" по Украине.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Замглавы МИД разъяснил послу Индии позицию России по конфликту на Украине
26 августа, 18:54
 
ИндияРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДальневосточный федеральный университет
 
 
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