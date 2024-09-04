https://ria.ru/20240904/pomosch-1970570227.html

Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль

Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль - РИА Новости, 04.09.2024

Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль

Очередную машину повышенной проходимости передали нижегородским бойцам в зону специальной военной операции сотрудники координационного центра по поддержке... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:58

2024-09-04T16:58

2024-09-04T16:58

надежные люди

нижегородская область

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Очередную машину повышенной проходимости передали нижегородским бойцам в зону специальной военной операции сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, сообщает Дом народного единства. "Мы всегда на связи с нашими бойцами и стараемся оперативно реагировать на их потребности. Сегодня передаем очередной технически исправный автомобиль, готовый к выполнению поставленных задач", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Дома народного единства, руководителя координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяны Дружининой. Она отметила, что благодаря усилиям правительства Нижегородской области и координационного центра за время проведения СВО было сформировано около 610 конвоев гуманитарной помощи, а также приобретено и направлено более 220 автомобилей. Военнослужащий с позывным "Кузнец" специально приехал из воинской части, чтобы получить от земляков отечественный внедорожник. "Машина надежная, проходимая и маневренная. Она идеально приспособлена к работе на передовой и незаменима в труднопроходимых местах. Эффективность этого автомобиля проверена на практике", - заявил участник СВО. Внедорожник будет использоваться в полевых условиях, чтобы подвозить военных, доставлять продукты, медикаменты и прочее.

https://ria.ru/20240904/pomosch-1970560955.html

https://ria.ru/20240903/nevzorova-1970349814.html

нижегородская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, сво