https://ria.ru/20240904/pomosch-1970570227.html
Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль
Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль - РИА Новости, 04.09.2024
Нижегородским военнослужащим на СВО передали еще один автомобиль
Очередную машину повышенной проходимости передали нижегородским бойцам в зону специальной военной операции сотрудники координационного центра по поддержке... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:58
2024-09-04T16:58
2024-09-04T16:58
надежные люди
нижегородская область
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Очередную машину повышенной проходимости передали нижегородским бойцам в зону специальной военной операции сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, сообщает Дом народного единства. "Мы всегда на связи с нашими бойцами и стараемся оперативно реагировать на их потребности. Сегодня передаем очередной технически исправный автомобиль, готовый к выполнению поставленных задач", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Дома народного единства, руководителя координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяны Дружининой. Она отметила, что благодаря усилиям правительства Нижегородской области и координационного центра за время проведения СВО было сформировано около 610 конвоев гуманитарной помощи, а также приобретено и направлено более 220 автомобилей. Военнослужащий с позывным "Кузнец" специально приехал из воинской части, чтобы получить от земляков отечественный внедорожник. "Машина надежная, проходимая и маневренная. Она идеально приспособлена к работе на передовой и незаменима в труднопроходимых местах. Эффективность этого автомобиля проверена на практике", - заявил участник СВО. Внедорожник будет использоваться в полевых условиях, чтобы подвозить военных, доставлять продукты, медикаменты и прочее.
https://ria.ru/20240904/pomosch-1970560955.html
https://ria.ru/20240903/nevzorova-1970349814.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, сво
Надежные люди, Нижегородская область, СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Очередную машину повышенной проходимости передали нижегородским бойцам в зону специальной военной операции сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, сообщает Дом народного единства.
"Мы всегда на связи с нашими бойцами и стараемся оперативно реагировать на их потребности. Сегодня передаем очередной технически исправный автомобиль, готовый к выполнению поставленных задач", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Дома народного единства, руководителя координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяны Дружининой.
Она отметила, что благодаря усилиям правительства Нижегородской области
и координационного центра за время проведения СВО было сформировано около 610 конвоев гуманитарной помощи, а также приобретено и направлено более 220 автомобилей.
Военнослужащий с позывным "Кузнец" специально приехал из воинской части, чтобы получить от земляков отечественный внедорожник.
"Машина надежная, проходимая и маневренная. Она идеально приспособлена к работе на передовой и незаменима в труднопроходимых местах. Эффективность этого автомобиля проверена на практике", - заявил участник СВО.
Внедорожник будет использоваться в полевых условиях, чтобы подвозить военных, доставлять продукты, медикаменты и прочее.