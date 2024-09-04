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Тюменским десантникам передали приборы ночного видения и тепловизоры
Тюменским десантникам передали приборы ночного видения и тепловизоры - РИА Новости, 04.09.2024
Тюменским десантникам передали приборы ночного видения и тепловизоры
Тюменская область доставила десантникам, выполняющим служебные задачи в зоне специальной военной операции, приборы ночного видения и тепловизоры, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:32
2024-09-04T09:32
2024-09-04T09:32
надежные люди
тюменская область
сво
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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Тюменская область доставила десантникам, выполняющим служебные задачи в зоне специальной военной операции, приборы ночного видения и тепловизоры, сообщает информационный центр правительства региона. "Приборы ночного видения и тепловизоры позволяют тюменским десантникам крушить противника и ночью. Технические средства доставлены в зону СВО из Тюменской области. Военнослужащие поблагодарили жителей региона за поддержку", - говорится в Telegram-канале информцентра. На видео, опубликованном информцентром, один из военнослужащих рассказал, что приборы ночного видения и тепловизоры установили на противотанковые ракетные комплексы "Фагот". По его словам, благодаря землякам-умельцам, губернатору таким образом удалось решить проблему работы с этой установкой в ночное время суток.
https://ria.ru/20240903/tekhnika-1970366512.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, сво
Надежные люди, Тюменская область, СВО
ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Тюменская область доставила десантникам, выполняющим служебные задачи в зоне специальной военной операции, приборы ночного видения и тепловизоры, сообщает информационный центр правительства региона.
"Приборы ночного видения и тепловизоры позволяют тюменским десантникам крушить противника и ночью. Технические средства доставлены в зону СВО
из Тюменской области. Военнослужащие поблагодарили жителей региона за поддержку", - говорится в Telegram-канале информцентра.
На видео, опубликованном информцентром, один из военнослужащих рассказал, что приборы ночного видения и тепловизоры установили на противотанковые ракетные комплексы "Фагот". По его словам, благодаря землякам-умельцам, губернатору таким образом удалось решить проблему работы с этой установкой в ночное время суток.