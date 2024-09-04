https://ria.ru/20240904/politsija-1970604405.html
Вроцлавская полиция ищет мужчин, прославлявших Бандеру
Вроцлавская полиция ищет мужчин, прославлявших Бандеру - РИА Новости, 04.09.2024
Вроцлавская полиция ищет мужчин, прославлявших Бандеру
Полиция польского Вроцлава разыскивает молодых людей, наносящих на стены городских зданий лозунги, прославляющие лидера украинских националистов и пособника... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:09
2024-09-04T18:09
2024-09-04T18:15
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ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Полиция польского Вроцлава разыскивает молодых людей, наносящих на стены городских зданий лозунги, прославляющие лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеру, сообщает издание Onet. "Вроцлав столкнулся с неожиданной волной граффити националистического характера. На них изображены черно-красные флаги с надписью "Отец наш Бандера", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция "интенсивно разыскивает двух молодых людей, которые с середины августа "украшают" стены города этими граффити". Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html
https://ria.ru/20240504/kiev-1943855476.html
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в мире, справки, украина, россия, вроцлав, степан бандера, петр порошенко, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Справки, Украина, Россия, Вроцлав, Степан Бандера, Петр Порошенко, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Вроцлавская полиция ищет мужчин, прославлявших Бандеру
Onet: полиция Вроцлава разыскивает молодых людей, наносящих граффити про Бандеру
ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Полиция польского Вроцлава разыскивает молодых людей, наносящих на стены городских зданий лозунги, прославляющие лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеру, сообщает издание Onet.
"Вроцлав столкнулся с неожиданной волной граффити националистического характера. На них изображены черно-красные флаги с надписью "Отец наш Бандера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция "интенсивно разыскивает двух молодых людей, которые с середины августа "украшают" стены города этими граффити".
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации) является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация