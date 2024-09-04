https://ria.ru/20240904/pogoda-1970547443.html

Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья

Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья - РИА Новости, 04.09.2024

Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья

Первые для этой осени ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в четверг в Костромской области и регионах Поволжья, в Сибири столбик термометра... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:48

2024-09-04T15:48

2024-09-04T15:48

общество

костромская область

поволжье

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые для этой осени ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в четверг в Костромской области и регионах Поволжья, в Сибири столбик термометра опустится до минус 5, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Признаки настоящей осенней погоды уже совсем рядом - уже завтра в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Во многих регионах Приволжского федерального округа заморозки прогнозируются не только на завтра, но и на более длительный период", - сказал Вильфанд. По его словам, ночью 5 и 6 сентября заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в Нижегородской области, Удмуртии, Татарстане, до минус 2 градусов температура опустится в Башкирии, Самарской области и Пермском крае. Синоптик сообщил, что ночные заморозки также ожидаются на юге Сибири: в Иркутской области - до минус 3, в Омской - до минус 5.

https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html

костромская область

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общество, костромская область, поволжье, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии