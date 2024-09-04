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Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья - РИА Новости, 04.09.2024
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15:48 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pogoda-1970547443.html
Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья
Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья - РИА Новости, 04.09.2024
Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья
Первые для этой осени ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в четверг в Костромской области и регионах Поволжья, в Сибири столбик термометра... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:48
2024-09-04T15:48
общество
костромская область
поволжье
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые для этой осени ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в четверг в Костромской области и регионах Поволжья, в Сибири столбик термометра опустится до минус 5, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Признаки настоящей осенней погоды уже совсем рядом - уже завтра в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Во многих регионах Приволжского федерального округа заморозки прогнозируются не только на завтра, но и на более длительный период", - сказал Вильфанд. По его словам, ночью 5 и 6 сентября заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в Нижегородской области, Удмуртии, Татарстане, до минус 2 градусов температура опустится в Башкирии, Самарской области и Пермском крае. Синоптик сообщил, что ночные заморозки также ожидаются на юге Сибири: в Иркутской области - до минус 3, в Омской - до минус 5.
https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html
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общество, костромская область, поволжье, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Костромская область, Поволжье, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Первые заморозки ожидаются в Центральной России и регионах Поволжья

Вильфанд: в Костромской области и регионах Поволжья ожидаются ночные заморозки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые для этой осени ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в четверг в Костромской области и регионах Поволжья, в Сибири столбик термометра опустится до минус 5, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Признаки настоящей осенней погоды уже совсем рядом - уже завтра в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Во многих регионах Приволжского федерального округа заморозки прогнозируются не только на завтра, но и на более длительный период", - сказал Вильфанд.
По его словам, ночью 5 и 6 сентября заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в Нижегородской области, Удмуртии, Татарстане, до минус 2 градусов температура опустится в Башкирии, Самарской области и Пермском крае.
Синоптик сообщил, что ночные заморозки также ожидаются на юге Сибири: в Иркутской области - до минус 3, в Омской - до минус 5.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре
2 сентября, 10:45
 
ОбществоКостромская областьПоволжьеРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
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