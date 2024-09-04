https://ria.ru/20240904/pogoda-1970465368.html

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки - РИА Новости, 04.09.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки

Первые заморозки с минусовой температурой в Москве ожидаются не раньше второй декады октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:40

2024-09-04T11:40

2024-09-04T11:40

общество

москва

евгений тишковец

экология в россии

погода

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые заморозки с минусовой температурой в Москве ожидаются не раньше второй декады октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Центральной России заморозки в сентябре не прогнозируются. В Москве первый "минус" ожидается не раньше второй декады октября", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html

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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода