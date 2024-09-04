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Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки - РИА Новости, 04.09.2024
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11:40 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pogoda-1970465368.html
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки - РИА Новости, 04.09.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки
Первые заморозки с минусовой температурой в Москве ожидаются не раньше второй декады октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:40
2024-09-04T11:40
общество
москва
евгений тишковец
экология в россии
погода
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые заморозки с минусовой температурой в Москве ожидаются не раньше второй декады октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Центральной России заморозки в сентябре не прогнозируются. В Москве первый "минус" ожидается не раньше второй декады октября", - рассказал синоптик.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются первые заморозки

Синоптик: заморозки в Москве ожидаются не раньше второй декады октября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первые заморозки с минусовой температурой в Москве ожидаются не раньше второй декады октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Центральной России заморозки в сентябре не прогнозируются. В Москве первый "минус" ожидается не раньше второй декады октября", - рассказал синоптик.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре
2 сентября, 10:45
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЭкология в РоссииПогода
 
 
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