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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.09.2024
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09:17 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pogoda-1970427324.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.09.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:17
2024-09-04T09:17
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода сегодня обусловится юго-западной периферией антициклона. Пик жары мы миновали, вчера было 26 градусов, сегодня жара будет спадать, вернемся в зону комфорта. Переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду. В таких условиях в Москве воздух прогреется до плюс 22 – плюс 25 градусов, в Подмосковье до плюс 21 – плюс 26 градусов", – отметил Тишковец. Синоптик добавил, что атмосферное давление в Москве вырастет и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается переменная облачность без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня обусловится юго-западной периферией антициклона. Пик жары мы миновали, вчера было 26 градусов, сегодня жара будет спадать, вернемся в зону комфорта. Переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду. В таких условиях в Москве воздух прогреется до плюс 22 – плюс 25 градусов, в Подмосковье до плюс 21 – плюс 26 градусов", – отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление в Москве вырастет и составит 758 миллиметров ртутного столба.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в сентябре
2 сентября, 10:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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