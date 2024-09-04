https://ria.ru/20240904/pogoda-1970427324.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.09.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:17

2024-09-04T09:17

2024-09-04T09:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Погода сегодня обусловится юго-западной периферией антициклона. Пик жары мы миновали, вчера было 26 градусов, сегодня жара будет спадать, вернемся в зону комфорта. Переменная облачность, без осадков, северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду. В таких условиях в Москве воздух прогреется до плюс 22 – плюс 25 градусов, в Подмосковье до плюс 21 – плюс 26 градусов", – отметил Тишковец. Синоптик добавил, что атмосферное давление в Москве вырастет и составит 758 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240902/pogoda-1969912710.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец