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В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд - РИА Новости, 04.09.2024
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд
Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:19
2024-09-04T08:19
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Сезон летних веранд в столице продлится до ноября при благоприятных погодных условиях. В соответствии с действующими требованиями крайний срок демонтажа летних кафе — 15 ноября. В этом году с открытия сезона, который начался 1 апреля, в столице работало 3700 летних кафе. Сейчас их насчитывается уже около четырех тысяч", - говорится в сообщении. Отмечается, что все веранды должны быть включены в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
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москва, погода
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд
Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября