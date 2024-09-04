https://ria.ru/20240904/pogoda-1970412980.html

В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд

В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд - РИА Новости, 04.09.2024

В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд

Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:19

2024-09-04T08:19

2024-09-04T08:19

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Сезон летних веранд в столице продлится до ноября при благоприятных погодных условиях. В соответствии с действующими требованиями крайний срок демонтажа летних кафе — 15 ноября. В этом году с открытия сезона, который начался 1 апреля, в столице работало 3700 летних кафе. Сейчас их насчитывается уже около четырех тысяч", - говорится в сообщении. Отмечается, что все веранды должны быть включены в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

https://ria.ru/20240903/pogoda-1970302058.html

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