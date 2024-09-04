Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pogoda-1970412980.html
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд - РИА Новости, 04.09.2024
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд
Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:19
2024-09-04T08:19
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955420694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3742538cff67451edf329de3dc21bf89.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Сезон летних веранд в столице продлится до ноября при благоприятных погодных условиях. В соответствии с действующими требованиями крайний срок демонтажа летних кафе — 15 ноября. В этом году с открытия сезона, который начался 1 апреля, в столице работало 3700 летних кафе. Сейчас их насчитывается уже около четырех тысяч", - говорится в сообщении. Отмечается, что все веранды должны быть включены в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
https://ria.ru/20240903/pogoda-1970302058.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955420694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9c8938c74d0a1e643a9e3e219cbf1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
Москва, Погода
В правительстве Москвы рассказали, когда закончится сезон веранд

Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетители на летней веранде в Москве
Посетители на летней веранде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Посетители на летней веранде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сезон летних веранд в Москве продлится до ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Сезон летних веранд в столице продлится до ноября при благоприятных погодных условиях. В соответствии с действующими требованиями крайний срок демонтажа летних кафе — 15 ноября. В этом году с открытия сезона, который начался 1 апреля, в столице работало 3700 летних кафе. Сейчас их насчитывается уже около четырех тысяч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все веранды должны быть включены в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
Женщина во время отдыха в парке Покровское-Стрешнево в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Синоптики предупредили о первых заморозках в Московском регионе
Вчера, 16:13
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала