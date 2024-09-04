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Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду - РИА Новости, 04.09.2024
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03:12 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/pogoda-1970386620.html
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду - РИА Новости, 04.09.2024
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду
Погода во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, в среду не испортится, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:12
2024-09-04T03:12
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Погода во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, в среду не испортится, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Как передает корреспондент РИА Новости, утром в среду во Владивостоке солнечно, но над островом Русским, где проходят мероприятия ВЭФ, собираются тучи. "Погода нормальная, переменная облачность без осадков", - сказала Коридзе. По данным синоптиков, днем во Владивостоке ожидается до 22-24 градусов тепла, ветер южный, юго-восточный умеренный. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html
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владивосток
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, общество
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Общество
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду

Синоптик Коридзе: погода во Владивостоке, где идет ВЭФ, в среду не испортится

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума
Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Погода во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, в среду не испортится, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром в среду во Владивостоке солнечно, но над островом Русским, где проходят мероприятия ВЭФ, собираются тучи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока
00:05
"Погода нормальная, переменная облачность без осадков", - сказала Коридзе.
По данным синоптиков, днем во Владивостоке ожидается до 22-24 градусов тепла, ветер южный, юго-восточный умеренный.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ДНР примет участие в ВЭФ-2024
Вчера, 14:44
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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