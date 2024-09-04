https://ria.ru/20240904/pogoda-1970386620.html

Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду

Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду - РИА Новости, 04.09.2024

Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в среду

Погода во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, в среду не испортится, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:12

2024-09-04T03:12

2024-09-04T03:12

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Погода во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, в среду не испортится, осадков не ожидается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. Как передает корреспондент РИА Новости, утром в среду во Владивостоке солнечно, но над островом Русским, где проходят мероприятия ВЭФ, собираются тучи. "Погода нормальная, переменная облачность без осадков", - сказала Коридзе. По данным синоптиков, днем во Владивостоке ожидается до 22-24 градусов тепла, ветер южный, юго-восточный умеренный. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html

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владивосток

русский (остров)

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, общество