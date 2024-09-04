https://ria.ru/20240904/podpolschik-1970410604.html

Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области

Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области - РИА Новости, 04.09.2024

Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области

Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:52

2024-09-04T07:52

2024-09-04T07:52

специальная военная операция на украине

львовская область

украина

киев

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Львов и Львовская область получили несколько прилётов, в том числе по полигону", - заявил собеседник агентства. Лебедев добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Киеве, Львове, Ровно, Кривом Роге и Луцком районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html

https://ria.ru/20240903/poltava-1970175041.html

львовская область

украина

киев

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львовская область, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф