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Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/podpolschik-1970410604.html
Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области
Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области - РИА Новости, 04.09.2024
Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области
Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:52
2024-09-04T07:52
специальная военная операция на украине
львовская область
украина
киев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Львов и Львовская область получили несколько прилётов, в том числе по полигону", - заявил собеседник агентства. Лебедев добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Киеве, Львове, Ровно, Кривом Роге и Луцком районе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240901/spetsoperatsiya-1969824572.html
https://ria.ru/20240903/poltava-1970175041.html
львовская область
украина
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львовская область, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по полигону во Львовской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по полигону ВСУ во Львовской области

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Удар нанесён по полигону во Львовской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Львов и Львовская область получили несколько прилётов, в том числе по полигону", - заявил собеседник агентства.
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1 сентября, 15:55
Лебедев добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Киеве, Львове, Ровно, Кривом Роге и Луцком районе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Вчера, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовская областьУкраинаКиевСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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