https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970589675.html

ГИА по русскому языку в доппериод сдали 50 человек в Подмосковье

ГИА по русскому языку в доппериод сдали 50 человек в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024

ГИА по русскому языку в доппериод сдали 50 человек в Подмосковье

Стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов в Подмосковье, 50 человек написали в среду экзамен по... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:36

2024-09-04T17:36

2024-09-04T17:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

государственная итоговая аттестация (гиа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736530150_0:15:3078:1746_1920x0_80_0_0_fdbc8089bc32ecc79f9154ad933c5f44.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов в Подмосковье, 50 человек написали в среду экзамен по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Данный этап предназначен для выпускников, которые не смогли пройти аттестацию в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты. При сдаче экзамена на всех пунктах проведения присутствовали 10 общественных наблюдателей, которые обеспечивали прозрачность и соблюдение правил. Также за ходом экзамена следили 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Экзамен начался в 10:00 и продолжался три часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 18 сентября. Кроме того, 9 сентября состоится дополнительный экзамен по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь двух основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики. Выпускники, которые не смогли присутствовать на экзаменах, смогут воспользоваться единым резервным днем сдачи — 23 сентября.

https://ria.ru/20240903/shkola-1970361455.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), государственная итоговая аттестация (гиа)