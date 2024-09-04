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ГИА по русскому языку в доппериод сдали 50 человек в Подмосковье
ГИА по русскому языку в доппериод сдали 50 человек в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
ГИА по русскому языку в доппериод сдали 50 человек в Подмосковье
Стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов в Подмосковье, 50 человек написали в среду экзамен по... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:36
2024-09-04T17:36
2024-09-04T17:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
государственная итоговая аттестация (гиа)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов в Подмосковье, 50 человек написали в среду экзамен по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Данный этап предназначен для выпускников, которые не смогли пройти аттестацию в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты. При сдаче экзамена на всех пунктах проведения присутствовали 10 общественных наблюдателей, которые обеспечивали прозрачность и соблюдение правил. Также за ходом экзамена следили 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Экзамен начался в 10:00 и продолжался три часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 18 сентября. Кроме того, 9 сентября состоится дополнительный экзамен по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь двух основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики. Выпускники, которые не смогли присутствовать на экзаменах, смогут воспользоваться единым резервным днем сдачи — 23 сентября.
https://ria.ru/20240903/shkola-1970361455.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), государственная итоговая аттестация (гиа)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Государственная итоговая аттестация (ГИА)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 11 классов в Подмосковье, 50 человек написали в среду экзамен по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Данный этап предназначен для выпускников, которые не смогли пройти аттестацию в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительные результаты.
При сдаче экзамена
на всех пунктах проведения присутствовали 10 общественных наблюдателей, которые обеспечивали прозрачность и соблюдение правил.
Также за ходом экзамена следили 11 онлайн-наблюдателей в региональном ситуационно-информационном центре (СИЦ). Экзамен начался в 10:00 и продолжался три часа 30 минут. Результаты экзамена будут известны не позднее 18 сентября.
Кроме того, 9 сентября состоится дополнительный экзамен по математике базового уровня и ГВЭ. Дополнительный период ГИА-11 рассчитан на сдачу лишь двух основных предметов ЕГЭ: русского языка и математики.
Выпускники, которые не смогли присутствовать на экзаменах, смогут воспользоваться единым резервным днем сдачи — 23 сентября.