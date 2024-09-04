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Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:51 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970567792.html
Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья
Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024
Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья
Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале "Добродел", сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:51
2024-09-04T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
луховицы
коломна
алексей гержик
мосавтодор
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Более 40 участков региональных дорог были отремонтированы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "На 90% выполнили план ремонта дорог, которые выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на "Доброделе". Дорожники отремонтировали свыше 310 километров покрытия на 242 дорогах, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 43 региональных участка общей протяженностью 165 километров", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Среди отремонтированных участков дорог: от деревни Шебаново до трассы М-9 "Балтия" в Волоколамском округе, подъезд к деревне Ивановское Дмитровского округа, подъезд к селу Редькино в Коломне. В Егорьевске покрытие обновили на участке дороги, который проходит через деревни Большое Гридино, Фролково, Карцево и Коврево, в Ленинском округе обеспечили жителям деревни Коробово подъезд к трассе А-105, в Щелкове отремонтировали улицу Первомайскую, на которой расположены два детских сада и детский центр. По результатам голосования жителей Луховиц дорожники отремонтировали дорожное полотно на участке от поселка Каданок до Белоомутской переправы (Левый берег), на участке региональной дороги, проходящей через деревни Ольшаны и Лесное, а также на подъезде к автовокзалу и станции Луховицы и на участке от остановки "Лесная" до Дединовской переправы (правый берег) через реку Оку и многое другое. Гержик также подчеркнул, что в рамках национального проекта специалисты "Мосавтодора" продолжают ремонт порядка 15 километров на дорогах, выбранных жителями Истры, Королева, Волоколамского, Пушкинского и Талдомского округов.
https://ria.ru/20240904/stroitelstvo-1970536634.html
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московская область (подмосковье), луховицы, коломна, алексей гержик, мосавтодор, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Коломна, Алексей Гержик, Мосавтодор, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 40 участков региональных дорог были отремонтированы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
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"На 90% выполнили план ремонта дорог, которые выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на "Доброделе". Дорожники отремонтировали свыше 310 километров покрытия на 242 дорогах, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 43 региональных участка общей протяженностью 165 километров", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Среди отремонтированных участков дорог: от деревни Шебаново до трассы М-9 "Балтия" в Волоколамском округе, подъезд к деревне Ивановское Дмитровского округа, подъезд к селу Редькино в Коломне. В Егорьевске покрытие обновили на участке дороги, который проходит через деревни Большое Гридино, Фролково, Карцево и Коврево, в Ленинском округе обеспечили жителям деревни Коробово подъезд к трассе А-105, в Щелкове отремонтировали улицу Первомайскую, на которой расположены два детских сада и детский центр.
По результатам голосования жителей Луховиц дорожники отремонтировали дорожное полотно на участке от поселка Каданок до Белоомутской переправы (Левый берег), на участке региональной дороги, проходящей через деревни Ольшаны и Лесное, а также на подъезде к автовокзалу и станции Луховицы и на участке от остановки "Лесная" до Дединовской переправы (правый берег) через реку Оку и многое другое.
Гержик также подчеркнул, что в рамках национального проекта специалисты "Мосавтодора" продолжают ремонт порядка 15 километров на дорогах, выбранных жителями Истры, Королева, Волоколамского, Пушкинского и Талдомского округов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыКоломнаАлексей ГержикМосавтодорНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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