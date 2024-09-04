https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970567792.html

Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья

Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024

Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья

Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале "Добродел", сообщает... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:51

2024-09-04T16:51

2024-09-04T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

луховицы

коломна

алексей гержик

мосавтодор

нацпроект "безопасные качественные дороги"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Более 40 участков региональных дорог были отремонтированы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "На 90% выполнили план ремонта дорог, которые выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на "Доброделе". Дорожники отремонтировали свыше 310 километров покрытия на 242 дорогах, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 43 региональных участка общей протяженностью 165 километров", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Среди отремонтированных участков дорог: от деревни Шебаново до трассы М-9 "Балтия" в Волоколамском округе, подъезд к деревне Ивановское Дмитровского округа, подъезд к селу Редькино в Коломне. В Егорьевске покрытие обновили на участке дороги, который проходит через деревни Большое Гридино, Фролково, Карцево и Коврево, в Ленинском округе обеспечили жителям деревни Коробово подъезд к трассе А-105, в Щелкове отремонтировали улицу Первомайскую, на которой расположены два детских сада и детский центр. По результатам голосования жителей Луховиц дорожники отремонтировали дорожное полотно на участке от поселка Каданок до Белоомутской переправы (Левый берег), на участке региональной дороги, проходящей через деревни Ольшаны и Лесное, а также на подъезде к автовокзалу и станции Луховицы и на участке от остановки "Лесная" до Дединовской переправы (правый берег) через реку Оку и многое другое. Гержик также подчеркнул, что в рамках национального проекта специалисты "Мосавтодора" продолжают ремонт порядка 15 километров на дорогах, выбранных жителями Истры, Королева, Волоколамского, Пушкинского и Талдомского округов.

https://ria.ru/20240904/stroitelstvo-1970536634.html

https://ria.ru/20240903/avtobus-1970304249.html

московская область (подмосковье)

луховицы

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), луховицы, коломна, алексей гержик, мосавтодор, нацпроект "безопасные качественные дороги"