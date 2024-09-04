Более 240 дорог отремонтировали по просьбам жителей Подмосковья
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 240 дорог отремонтировали в Подмосковье, которые были включены в программу ремонта благодаря поддержке жителей на портале "Добродел", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Более 40 участков региональных дорог были отремонтированы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
"На 90% выполнили план ремонта дорог, которые выбрали жители Подмосковья в ходе голосования на "Доброделе". Дорожники отремонтировали свыше 310 километров покрытия на 242 дорогах, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 43 региональных участка общей протяженностью 165 километров", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Среди отремонтированных участков дорог: от деревни Шебаново до трассы М-9 "Балтия" в Волоколамском округе, подъезд к деревне Ивановское Дмитровского округа, подъезд к селу Редькино в Коломне. В Егорьевске покрытие обновили на участке дороги, который проходит через деревни Большое Гридино, Фролково, Карцево и Коврево, в Ленинском округе обеспечили жителям деревни Коробово подъезд к трассе А-105, в Щелкове отремонтировали улицу Первомайскую, на которой расположены два детских сада и детский центр.
По результатам голосования жителей Луховиц дорожники отремонтировали дорожное полотно на участке от поселка Каданок до Белоомутской переправы (Левый берег), на участке региональной дороги, проходящей через деревни Ольшаны и Лесное, а также на подъезде к автовокзалу и станции Луховицы и на участке от остановки "Лесная" до Дединовской переправы (правый берег) через реку Оку и многое другое.
Гержик также подчеркнул, что в рамках национального проекта специалисты "Мосавтодора" продолжают ремонт порядка 15 километров на дорогах, выбранных жителями Истры, Королева, Волоколамского, Пушкинского и Талдомского округов.