https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970524663.html
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:11
2024-09-04T15:11
2024-09-04T18:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
женщины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970526517_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_6a1e23967aeb818b6d11189f38e78024.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут воспользоваться этим исследованием по самозаписи в Подмосковье. Это можно сделать через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 112. "Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой возможностью с начала года воспользовались свыше 12 тысяч женщин, из которых у 1,2 тысячи были выявлены отклонения. Они были направлены на дополнительную диагностику и лечение. Чтобы самостоятельно записаться на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также прохождение предыдущего исследования должно составлять более двух лет.
https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970202438.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970526517_234:94:2840:2048_1920x0_80_0_0_d7f3817db5c2c975c9225df2f13429d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, женщины
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, женщины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут воспользоваться этим исследованием по самозаписи в Подмосковье. Это можно сделать через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 112.
"Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что такой возможностью с начала года воспользовались свыше 12 тысяч женщин, из которых у 1,2 тысячи были выявлены отклонения. Они были направлены на дополнительную диагностику и лечение.
Чтобы самостоятельно записаться на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также прохождение предыдущего исследования должно составлять более двух лет.