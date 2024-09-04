https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970524663.html

Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024

Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:11

2024-09-04T15:11

2024-09-04T18:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

женщины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут воспользоваться этим исследованием по самозаписи в Подмосковье. Это можно сделать через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 112. "Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой возможностью с начала года воспользовались свыше 12 тысяч женщин, из которых у 1,2 тысячи были выявлены отклонения. Они были направлены на дополнительную диагностику и лечение. Чтобы самостоятельно записаться на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также прохождение предыдущего исследования должно составлять более двух лет.

https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970202438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, женщины