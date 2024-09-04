Рейтинг@Mail.ru
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:11 04.09.2024 (обновлено: 18:14 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970524663.html
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:11
2024-09-04T18:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
женщины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970526517_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_6a1e23967aeb818b6d11189f38e78024.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут воспользоваться этим исследованием по самозаписи в Подмосковье. Это можно сделать через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 112. "Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой возможностью с начала года воспользовались свыше 12 тысяч женщин, из которых у 1,2 тысячи были выявлены отклонения. Они были направлены на дополнительную диагностику и лечение. Чтобы самостоятельно записаться на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также прохождение предыдущего исследования должно составлять более двух лет.
https://ria.ru/20240823/onkoskrining-1968025670.html
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970202438.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970526517_234:94:2840:2048_1920x0_80_0_0_d7f3817db5c2c975c9225df2f13429d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, женщины
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, женщины

Более 12 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

© iStock.com / AleksandarNakicМедсестра во время маммографии
Медсестра во время маммографии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / AleksandarNakic
Медсестра во время маммографии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 12 тысяч женщин прошли по самозаписи маммографию с начала 2024 года, у 1,2 тысячи из них были выявлены отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут воспользоваться этим исследованием по самозаписи в Подмосковье. Это можно сделать через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 112.
Онкоскрининг полости рта на приеме у врача-стоматолога - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта
23 августа, 13:59
"Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что такой возможностью с начала года воспользовались свыше 12 тысяч женщин, из которых у 1,2 тысячи были выявлены отклонения. Они были направлены на дополнительную диагностику и лечение.
Чтобы самостоятельно записаться на маммографию нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также прохождение предыдущего исследования должно составлять более двух лет.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Подмосковье после ЭКО родились 1,2 тысячи детей
3 сентября, 12:15
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюкженщины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала