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Начался прием заявок на получение гранта от ФРП Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024
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Новости Подмосковья
 
14:45 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970519793.html
Начался прием заявок на получение гранта от ФРП Подмосковья
Начался прием заявок на получение гранта от ФРП Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024
Начался прием заявок на получение гранта от ФРП Подмосковья
Начался прием заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) в Подмосковье, прием заявок завершится в 18:00 12 сентября,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:45
2024-09-04T14:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Начался прием заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) в Подмосковье, прием заявок завершится в 18:00 12 сентября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Грант предназначен для частичной компенсации процентных расходов по кредитам, которые предприятия взяли для своего развития. "С помощью гранта ФРП Подмосковья можно частично покрыть расходы по кредитам, полученным с 1 января 2023 года. Финансовая поддержка позволит компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитным средствам", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она подчеркнула, что сумма поддержки не может превышать 50 миллионов рублей. Средства предназначены для компенсации процентов по кредитам на покупку специального оборудования, модернизацию производства, приобретение российского или импортного промышленного оборудования, его установку и настройку, а также на строительство, капитальный ремонт, покупку зданий, помещений и земельных участков и многое другое. Предприятия отбираются на конкурсной основе. Получателями могут стать компании, которые зарегистрированы в Московской области и работают на ее территории не менее одного года.
https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970342990.html
https://ria.ru/20240903/podmoskovya-1970251701.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), фонд развития промышленности
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фонд развития промышленности

Начался прием заявок на получение гранта от ФРП Подмосковья

© iStock.com / Boris JovanovicМужчина работает за ноутбуком на предприятии
Мужчина работает за ноутбуком на предприятии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Boris Jovanovic
Мужчина работает за ноутбуком на предприятии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Начался прием заявок на получение гранта от регионального Фонда развития промышленности (ФРП) в Подмосковье, прием заявок завершится в 18:00 12 сентября, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Грант предназначен для частичной компенсации процентных расходов по кредитам, которые предприятия взяли для своего развития.
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"С помощью гранта ФРП Подмосковья можно частично покрыть расходы по кредитам, полученным с 1 января 2023 года. Финансовая поддержка позволит компенсировать до 90% затрат предприятия на уплату процентов по кредитным средствам", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что сумма поддержки не может превышать 50 миллионов рублей.
Средства предназначены для компенсации процентов по кредитам на покупку специального оборудования, модернизацию производства, приобретение российского или импортного промышленного оборудования, его установку и настройку, а также на строительство, капитальный ремонт, покупку зданий, помещений и земельных участков и многое другое.
Предприятия отбираются на конкурсной основе. Получателями могут стать компании, которые зарегистрированы в Московской области и работают на ее территории не менее одного года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Фонд развития промышленности
 
 
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