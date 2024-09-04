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Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
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Новости Подмосковья
 
14:39 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970518659.html
Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье
Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024
Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье
Более 2,5 тысячи человек посетили "Пушкинский театральный фестиваль – 2024" в Подмосковье, который посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:39
2024-09-04T14:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек посетили "Пушкинский театральный фестиваль – 2024" в Подмосковье, который посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Свое творчество представили Дмитровский драматический театр, Московский театр иллюзии, Пушкинский музыкально-драматический театр, Ивантеевский музыкально-драматический театр, Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" и другие представители театрального творчества. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра исполняли произведения А.С. Пушкина в музыкальной интерпретации. Среди них были "Евгений Онегин", "Алеко", "Пиковая дама", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане". Для зрителей звучали произведения великих русских композиторов. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.
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московская область (подмосковье), президентский фонд культурных инициатив, ромэн
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Президентский фонд культурных инициатив, Ромэн

Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье
Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек посетили "Пушкинский театральный фестиваль – 2024" в Подмосковье, который посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Свое творчество представили Дмитровский драматический театр, Московский театр иллюзии, Пушкинский музыкально-драматический театр, Ивантеевский музыкально-драматический театр, Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" и другие представители театрального творчества.
Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра исполняли произведения А.С. Пушкина в музыкальной интерпретации. Среди них были "Евгений Онегин", "Алеко", "Пиковая дама", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане". Для зрителей звучали произведения великих русских композиторов.
Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.
Более 65 тысяч человек посетили мероприятие Парк знаний в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Более 65 тысяч человек посетили мероприятие "Парк знаний" в Подмосковье
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Президентский фонд культурных инициативРомэн
 
 
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