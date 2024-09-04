https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970518659.html

Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье

Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 04.09.2024

Более 2,5 тысячи человек посетили театральный фестиваль в Подмосковье

Более 2,5 тысячи человек посетили "Пушкинский театральный фестиваль – 2024" в Подмосковье, который посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:39

2024-09-04T14:39

2024-09-04T14:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

президентский фонд культурных инициатив

ромэн

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек посетили "Пушкинский театральный фестиваль – 2024" в Подмосковье, который посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Свое творчество представили Дмитровский драматический театр, Московский театр иллюзии, Пушкинский музыкально-драматический театр, Ивантеевский музыкально-драматический театр, Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" и другие представители театрального творчества. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра исполняли произведения А.С. Пушкина в музыкальной интерпретации. Среди них были "Евгений Онегин", "Алеко", "Пиковая дама", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане". Для зрителей звучали произведения великих русских композиторов. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970254853.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), президентский фонд культурных инициатив, ромэн