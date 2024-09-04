https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970507431.html

Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья

Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024

Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья

В ходе летней оздоровительной кампании в Подмосковье отдохнули 180 тысяч детей, бесплатные путевки в детские летние лагеря получили 3 тысячи детей участников... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:59

2024-09-04T13:59

2024-09-04T13:59

новости подмосковья

людмила болатаева

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе летней оздоровительной кампании в Подмосковье отдохнули 180 тысяч детей, бесплатные путевки в детские летние лагеря получили 3 тысячи детей участников СВО и 400 детей из Донбасса, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева. "Этим летом в Подмосковье работало 105 загородных лагерей и почти тысяча лагерей при школах и учреждениях культуры и спорта. Летней оздоровительной кампанией удалось охватить 180 тысяч детей", - сказала Болатаева. Она отметила, что традиционно в этом году по бесплатным путевкам на море отдохнули 4,5 тысячи детей из семей с низкими доходами и 3 тысячи детей участников специальной военной операции побывали в подмосковном лагере "Литвиново". "Ежегодно по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ребята из Донецкой Народной Республики отдыхают по бесплатным путевкам в детских лагерях Черноморского побережья. В этом году на отдых отправились 400 детей из Донбасса. Мы организовали безопасную доставку детей на море, а также по завершению смены привезли их к родителям", - рассказала Болатаева.

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970232707.html

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людмила болатаева, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, донбасс