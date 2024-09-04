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Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024
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Новости Подмосковья
 
13:59 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970507431.html
Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья
Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья - РИА Новости, 04.09.2024
Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья
В ходе летней оздоровительной кампании в Подмосковье отдохнули 180 тысяч детей, бесплатные путевки в детские летние лагеря получили 3 тысячи детей участников... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:59
2024-09-04T13:59
новости подмосковья
людмила болатаева
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе летней оздоровительной кампании в Подмосковье отдохнули 180 тысяч детей, бесплатные путевки в детские летние лагеря получили 3 тысячи детей участников СВО и 400 детей из Донбасса, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева. "Этим летом в Подмосковье работало 105 загородных лагерей и почти тысяча лагерей при школах и учреждениях культуры и спорта. Летней оздоровительной кампанией удалось охватить 180 тысяч детей", - сказала Болатаева. Она отметила, что традиционно в этом году по бесплатным путевкам на море отдохнули 4,5 тысячи детей из семей с низкими доходами и 3 тысячи детей участников специальной военной операции побывали в подмосковном лагере "Литвиново". "Ежегодно по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ребята из Донецкой Народной Республики отдыхают по бесплатным путевкам в детских лагерях Черноморского побережья. В этом году на отдых отправились 400 детей из Донбасса. Мы организовали безопасную доставку детей на море, а также по завершению смены привезли их к родителям", - рассказала Болатаева.
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людмила болатаева, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, донбасс
Новости Подмосковья, Людмила Болатаева, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Донбасс

Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе летней оздоровительной кампании в Подмосковье отдохнули 180 тысяч детей, бесплатные путевки в детские летние лагеря получили 3 тысячи детей участников СВО и 400 детей из Донбасса, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
"Этим летом в Подмосковье работало 105 загородных лагерей и почти тысяча лагерей при школах и учреждениях культуры и спорта. Летней оздоровительной кампанией удалось охватить 180 тысяч детей", - сказала Болатаева.
Она отметила, что традиционно в этом году по бесплатным путевкам на море отдохнули 4,5 тысячи детей из семей с низкими доходами и 3 тысячи детей участников специальной военной операции побывали в подмосковном лагере "Литвиново".
"Ежегодно по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ребята из Донецкой Народной Республики отдыхают по бесплатным путевкам в детских лагерях Черноморского побережья. В этом году на отдых отправились 400 детей из Донбасса. Мы организовали безопасную доставку детей на море, а также по завершению смены привезли их к родителям", - рассказала Болатаева.
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Новости ПодмосковьяЛюдмила БолатаеваМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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