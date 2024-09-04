Летняя оздоровительная кампания охватила 180 тысяч детей из Подмосковья
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе летней оздоровительной кампании в Подмосковье отдохнули 180 тысяч детей, бесплатные путевки в детские летние лагеря получили 3 тысячи детей участников СВО и 400 детей из Донбасса, сообщила РИА Новости первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.
"Этим летом в Подмосковье работало 105 загородных лагерей и почти тысяча лагерей при школах и учреждениях культуры и спорта. Летней оздоровительной кампанией удалось охватить 180 тысяч детей", - сказала Болатаева.
Она отметила, что традиционно в этом году по бесплатным путевкам на море отдохнули 4,5 тысячи детей из семей с низкими доходами и 3 тысячи детей участников специальной военной операции побывали в подмосковном лагере "Литвиново".
"Ежегодно по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, ребята из Донецкой Народной Республики отдыхают по бесплатным путевкам в детских лагерях Черноморского побережья. В этом году на отдых отправились 400 детей из Донбасса. Мы организовали безопасную доставку детей на море, а также по завершению смены привезли их к родителям", - рассказала Болатаева.
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