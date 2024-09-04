https://ria.ru/20240904/platezhi-1970437385.html
Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей
Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей - РИА Новости, 04.09.2024
Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей
Бизнес находит возможности для проведения платежей, несмотря на существующие проблемы, об этом говорит и динамика импорта за последние месяцы, сказал... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:02
2024-09-04T10:02
2024-09-04T10:18
экономика
россия
владивосток
максим орешкин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Бизнес находит возможности для проведения платежей, несмотря на существующие проблемы, об этом говорит и динамика импорта за последние месяцы, сказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. "Мы видим, что объемы импорта, если посмотреть динамику последних месяцев, даже по сравнению с весной этого года, они восстановились. Получается, что бизнес находит (возможность проведения - ред.) платежей", - сказал Орешкин журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что проблемы с платежами есть. "Но, как мы видим последние два года, любая такая проблема она приводит к новым финансовым инновациям, новым способам оплаты и проведения платежей… Вы знаете, сейчас с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов", - добавил он. Закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой, вступил в силу с 1 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html
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экономика, россия, владивосток, максим орешкин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Орешкин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей
Орешкин: бизнес имеет возможности для проведения платежей, несмотря на проблемы
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Бизнес находит возможности для проведения платежей, несмотря на существующие проблемы, об этом говорит и динамика импорта за последние месяцы, сказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
"Мы видим, что объемы импорта, если посмотреть динамику последних месяцев, даже по сравнению с весной этого года, они восстановились. Получается, что бизнес находит (возможность проведения - ред.) платежей", - сказал Орешкин журналистам на полях ВЭФ.
Он отметил, что проблемы с платежами есть.
"Но, как мы видим последние два года, любая такая проблема она приводит к новым финансовым инновациям, новым способам оплаты и проведения платежей… Вы знаете, сейчас с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов", - добавил он.
Закон, позволяющий в РФ
в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой, вступил в силу с 1 сентября.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.