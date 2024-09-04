https://ria.ru/20240904/platezhi-1970437385.html

Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей

Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей - РИА Новости, 04.09.2024

Орешкин рассказал, как бизнес находит возможности для проведения платежей

Бизнес находит возможности для проведения платежей, несмотря на существующие проблемы, об этом говорит и динамика импорта за последние месяцы, сказал... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:02

2024-09-04T10:02

2024-09-04T10:18

экономика

россия

владивосток

максим орешкин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878238570_0:9:2980:1685_1920x0_80_0_0_9171f221441a4508dc7cb0ebd1bef152.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Бизнес находит возможности для проведения платежей, несмотря на существующие проблемы, об этом говорит и динамика импорта за последние месяцы, сказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. "Мы видим, что объемы импорта, если посмотреть динамику последних месяцев, даже по сравнению с весной этого года, они восстановились. Получается, что бизнес находит (возможность проведения - ред.) платежей", - сказал Орешкин журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что проблемы с платежами есть. "Но, как мы видим последние два года, любая такая проблема она приводит к новым финансовым инновациям, новым способам оплаты и проведения платежей… Вы знаете, сейчас с 1 сентября вступил в силу закон, который легализует использование криптовалюты для трансграничной оплаты. Поэтому вся эта ситуация создает больше пространства для финансовых инноваций, для создания новых, более эффективных способов взаимных расчетов", - добавил он. Закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой, вступил в силу с 1 сентября. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html

https://ria.ru/20240730/kriptovalyuta-1962900704.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, максим орешкин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)