https://ria.ru/20240904/peskov-1970496195.html

России нужно выполнять задачи СВО, заявил Песков

России нужно выполнять задачи СВО, заявил Песков - РИА Новости, 04.09.2024

России нужно выполнять задачи СВО, заявил Песков

Киевский режим проявляет свою сущность, но Россия выполнит задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:18

2024-09-04T13:18

2024-09-04T16:05

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курская область

брянская область

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

дмитрий песков

life

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киевский режим проявляет свою сущность, но Россия выполнит задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят", - сказал Песков изданию Life, комментируя заявление Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области.Песков отметил, что Россия добьется выполнения своих задач.Как заявлял Зеленский в интервью NBC News, Украина собирается удерживать занятые территории в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/london-1970492675.html

https://ria.ru/20240904/poltava-1970384579.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий песков, life