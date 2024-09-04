России нужно выполнять задачи СВО, заявил Песков
Песков ответил на слова Зеленского о желании удерживать часть Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киевский режим проявляет свою сущность, но Россия выполнит задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят", - сказал Песков изданию Life, комментируя заявление Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области.
Песков отметил, что Россия добьется выполнения своих задач.
Как заявлял Зеленский в интервью NBC News, Украина собирается удерживать занятые территории в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.