https://ria.ru/20240904/peskov-1970484509.html
В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США
В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США
Россия не работает с властями США, предпосылок для возобновления этой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:43
2024-09-04T12:43
2024-09-04T12:53
сша
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в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия не работает с властями США, предпосылок для возобновления этой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life."Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия работать с кандидатами в президенты США.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970483414.html
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США
Песков: предпосылок для возобновления совместной работы с властями США пока нет