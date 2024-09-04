https://ria.ru/20240904/peskov-1970484509.html

В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США

В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле не увидели предпосылок для возобновления совместной работы с США

Россия не работает с властями США, предпосылок для возобновления этой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:43

2024-09-04T12:43

2024-09-04T12:53

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия не работает с властями США, предпосылок для возобновления этой работы нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life."Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия работать с кандидатами в президенты США.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970483414.html

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сша, россия, в мире, дмитрий песков