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Песков сделал заявление о выборах в США
Песков сделал заявление о выборах в США - РИА Новости, 04.09.2024
Песков сделал заявление о выборах в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:40
2024-09-04T12:40
2024-09-04T13:36
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом."Победит тот, кого выберет американский народ. Наше здесь дело - не вмешиваться, наше дело - наблюдать за тем, как это происходит", - заявил Песков изданию Life, говоря о предвыборной гонке в США,
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политика, россия, сша, дмитрий песков, life
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Life
Песков сделал заявление о выборах в США
Песков о выборах в США: победит тот, кого выберет американский народ