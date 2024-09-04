https://ria.ru/20240904/peskov-1970408104.html

Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024

Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:36

2024-09-04T07:36

2024-09-04T07:36

дмитрий саймс

дмитрий песков

сша

россия

александр суворов (полководец)

фбр

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что если бы у телеведущей канала "Россия-24" Александры Суворовой был дом в США, то к ней бы пришли с обысками. "Ведущей пленарной сессии будет Александра Суворова... Грозит ли ей преследование? Если у неё так же, как у Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками", - пошутил Песков в ответ на вопрос журналистов, который касался обысков ФБР у модератора ПМЭФ-2023 Дмитрия Саймса.

https://ria.ru/20240830/sovfed-1969502311.html

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дмитрий саймс, дмитрий песков, сша, россия, александр суворов (полководец), фбр, вэф — 2024 (восточный экономический форум)