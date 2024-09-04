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Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
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07:36 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970408104.html
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2024
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ)... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:36
2024-09-04T07:36
дмитрий саймс
дмитрий песков
сша
россия
александр суворов (полководец)
фбр
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что если бы у телеведущей канала "Россия-24" Александры Суворовой был дом в США, то к ней бы пришли с обысками. "Ведущей пленарной сессии будет Александра Суворова... Грозит ли ей преследование? Если у неё так же, как у Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками", - пошутил Песков в ответ на вопрос журналистов, который касался обысков ФБР у модератора ПМЭФ-2023 Дмитрия Саймса.
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дмитрий саймс, дмитрий песков, сша, россия, александр суворов (полководец), фбр, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Саймс, Дмитрий Песков, США, Россия, Александр Суворов (полководец), ФБР, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ

Песков ответил шуткой на вопрос о санкциях США против модератора сессии ВЭФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможных санкциях США в отношении модератора пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что если бы у телеведущей канала "Россия-24" Александры Суворовой был дом в США, то к ней бы пришли с обысками.
"Ведущей пленарной сессии будет Александра Суворова... Грозит ли ей преследование? Если у неё так же, как у Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками", - пошутил Песков в ответ на вопрос журналистов, который касался обысков ФБР у модератора ПМЭФ-2023 Дмитрия Саймса.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Дмитрий СаймсДмитрий ПесковСШАРоссияАлександр Суворов (полководец)ФБРВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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