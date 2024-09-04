https://ria.ru/20240904/peskov-1970407254.html

Россия поддержала интерес Малайзии к присоединению к БРИКС

Россия поддержала интерес Малайзии к присоединению к БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024

Россия поддержала интерес Малайзии к присоединению к БРИКС

Россия знает о заинтересованности Малайзии в присоединении к БРИКС и поддерживает такой интерес, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:27

2024-09-04T07:27

2024-09-04T07:27

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дмитрий песков

россия

малайзия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия знает о заинтересованности Малайзии в присоединении к БРИКС и поддерживает такой интерес, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нам известно о заинтересованности наших малайзийских друзей в присоединении к этой организации. Мы так же, как и в отношении многих других стран, поддерживаем эту заинтересованность и вместе с нашими коллегами по БРИКС будем обсуждать этот вопрос", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240904/sammit-1970387257.html

россия

малайзия

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брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дмитрий песков, россия, малайзия