https://ria.ru/20240904/peskov-1970406805.html

От Вашингтона можно ожидать всего на Украине, заявил Песков

От Вашингтона можно ожидать всего на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.09.2024

От Вашингтона можно ожидать всего на Украине, заявил Песков

Вашингтон отказывается от шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине, от действующей администрации можно ожидать всего в этом направлении, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:22

2024-09-04T07:22

2024-09-04T07:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вашингтон отказывается от шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине, от действующей администрации можно ожидать всего в этом направлении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Можно всего ожидать от действующей администрации (США - ред.). Еще раз повторяю, администрация принимает непосредственное участие в украинском конфликте, администрация продолжает поддерживать Украину, провоцировать тем самым продолжение этого конфликта, администрация не склоняется к каким-либо, даже малейшим шагам, которые намекали бы на возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Поэтому какие еще продуманные шаги могут эту динамику изменить, мне неизвестно", - сообщил Песков журналистам на ВЭФ-2024, отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль непродуманных шагов от администрации президента США Джо Байдена до конца его срока. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/shans-1970129774.html

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украина, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, вэф — 2024 (восточный экономический форум)