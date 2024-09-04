https://ria.ru/20240904/peskov-1970406415.html

В Кремле оценили значение ВЭФ для России

В Кремле оценили значение ВЭФ для России - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле оценили значение ВЭФ для России

Восточный экономический форум (ВЭФ) важен прежде всего для России, Дальний Восток - один из приоритетных регионов для страны, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:16

2024-09-04T07:16

2024-09-04T07:16

дальний восток

россия

экономика

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

арктика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) важен прежде всего для России, Дальний Восток - один из приоритетных регионов для страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Форум важен прежде всего для нас, для нашей страны. Наш Дальний Восток и Арктика – это приоритетные регионы на очень-очень многие, наверное, десятилетия и даже столетия. Тратятся большие средства и прилагаются огромные усилия для приоритетного развития, опережающего развития этого региона с тем, чтобы выровнять динамику его развития, с динамикой развития европейской части страны и исправить дисбалансы", - сказал он. Песков отметил, что регион должен лучшим и более эффективным образом соответствовать положению, которое он приобрел за последние два года. Это направление превратилось в приоритетное для развития страны. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

дальний восток

россия

арктика

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дальний восток, россия, экономика, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , арктика