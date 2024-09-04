https://ria.ru/20240904/peskov-1970405749.html

Песков отметил рост степени вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Песков отметил рост степени вовлеченности США в конфликт вокруг Украины - РИА Новости, 04.09.2024

Песков отметил рост степени вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается, предпосылок к тому, что этот процесс остановится, нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:09

2024-09-04T07:09

2024-09-04T07:09

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

сша

украина

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается, предпосылок к тому, что этот процесс остановится, нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы с вами видим тенденцию к тому, что степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается. И каких-то оснований предполагать, что оно упрется в какой-то предел и дальше не пойдет, сейчас нет", - сказал Песков журналистам на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/obrayen-1970359393.html

сша

украина

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дмитрий песков, сша, украина, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)