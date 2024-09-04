https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html

В Кремле рассказали о контактах с Израилем по заложникам в Секторе Газа

В Кремле рассказали о контактах с Израилем по заложникам в Секторе Газа - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле рассказали о контактах с Израилем по заложникам в Секторе Газа

Россия продолжает свои контакты с израильской стороной по вопросу освобождения заложников в секторе Газа, сообщил в среду пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:06

2024-09-04T07:06

2024-09-04T07:11

россия

израиль

сектор газа

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжает свои контакты с израильской стороной по вопросу освобождения заложников в секторе Газа, сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с израильской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращался ли Израиль к России за помощью в освобождении тех заложников, которые до сих пор находятся в секторе Газа.

https://ria.ru/20240903/vstrecha-1970257780.html

россия

израиль

сектор газа

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россия, израиль, сектор газа, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вэф — 2024 (восточный экономический форум)