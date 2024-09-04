https://ria.ru/20240904/peskov-1970405158.html
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России
Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:05
2024-09-04T07:05
2024-09-04T07:05
дальневосточный федеральный университет
россия
владивосток
дмитрий песков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953766091_0:293:2196:1528_1920x0_80_0_0_a77b1d6ace204de9deae295df395980f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. "Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953766091_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_b674fa50bbe59a51f62f59464ede7ea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России
Песков: актуализации ядерной доктрины России требует нынешней повестки