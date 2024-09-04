https://ria.ru/20240904/peskov-1970405158.html

В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России

В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России

Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:05

2024-09-04T07:05

2024-09-04T07:05

дальневосточный федеральный университет

россия

владивосток

дмитрий песков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. "Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html

россия

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)