Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970405158.html
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России
Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:05
2024-09-04T07:05
дальневосточный федеральный университет
россия
владивосток
дмитрий песков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953766091_0:293:2196:1528_1920x0_80_0_0_a77b1d6ace204de9deae295df395980f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. "Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", - сказал Песков журналистам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953766091_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_b674fa50bbe59a51f62f59464ede7ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле отметили необходимость актуализации ядерной доктрины России

Песков: актуализации ядерной доктрины России требует нынешней повестки

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Актуализации ядерной доктрины России требует нынешняя повестка дня, сложившаяся в результате действий Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ.
"Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", - сказал Песков журналистам.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
27 августа, 13:34
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Дальневосточный федеральный университетРоссияВладивостокДмитрий ПесковВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала