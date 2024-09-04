https://ria.ru/20240904/peskov-1970404196.html

В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2"

В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2" - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2"

Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:56

2024-09-04T06:56

2024-09-04T06:57

экономика

россия

монголия

китай

дмитрий песков

газпром

сила сибири — 2

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коммерческие переговоры. И их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - ответил Песков журналистам на полях ВЭФ на вопрос, когда можно ожидать заключения контракта по поставке газа. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

россия

монголия

китай

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экономика, россия, монголия, китай, дмитрий песков, газпром, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум)