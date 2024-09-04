https://ria.ru/20240904/peskov-1970404196.html
В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2"
В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2" - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2"
Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:56
2024-09-04T06:56
2024-09-04T06:57
экономика
россия
монголия
китай
дмитрий песков
газпром
сила сибири — 2
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это коммерческие переговоры. И их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - ответил Песков журналистам на полях ВЭФ на вопрос, когда можно ожидать заключения контракта по поставке газа. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, монголия, китай, дмитрий песков, газпром, сила сибири — 2, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Монголия, Китай, Дмитрий Песков, Газпром, Сила Сибири — 2, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле прокомментировали переговоры по "Силе Сибири-2"
Песков: переговоры по "Силе Сибири-2" не привязаны к какой-то дате
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о поставке газа по "Силе Сибири-2" не пытаются привязать к какой-то дате, идут коммерческие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это коммерческие переговоры. И их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы. Они проговариваются странами. Как только переговоры будут завершены, будут достигнуты результаты", - ответил Песков журналистам на полях ВЭФ на вопрос, когда можно ожидать заключения контракта по поставке газа.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.