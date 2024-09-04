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Песков заявил о непредсказуемости американской политики - РИА Новости, 04.09.2024
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06:56 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404074.html
Песков заявил о непредсказуемости американской политики
Песков заявил о непредсказуемости американской политики - РИА Новости, 04.09.2024
Песков заявил о непредсказуемости американской политики
Изрядная доля непредсказуемости присутствует в американской политике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:56
2024-09-04T06:56
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
россия
сша
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Изрядная доля непредсказуемости присутствует в американской политике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. "Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Там идет сейчас такая горячая схватка, предвыборная. И украинская тема, и российская тема активны на повестке дня, являются инструментом в руках политиков", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли изменений в отношениях США и России после выборов в штатах. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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сша
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дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, россия, сша, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Россия, США, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков заявил о непредсказуемости американской политики

Песков: в политике в США присутствует изрядная доля непредсказуемости

© AP Photo / Julia NikhinsonВид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Изрядная доля непредсказуемости присутствует в американской политике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ.
"Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Там идет сейчас такая горячая схватка, предвыборная. И украинская тема, и российская тема активны на повестке дня, являются инструментом в руках политиков", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли изменений в отношениях США и России после выборов в штатах.
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В выборах в США не должны быть замешаны другие страны, заявил Салливан
29 августа, 13:28
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Дмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетРоссияСШАВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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