https://ria.ru/20240904/peskov-1970404074.html
Песков заявил о непредсказуемости американской политики
Песков заявил о непредсказуемости американской политики - РИА Новости, 04.09.2024
Песков заявил о непредсказуемости американской политики
Изрядная доля непредсказуемости присутствует в американской политике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:56
2024-09-04T06:56
2024-09-04T06:56
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
россия
сша
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Изрядная доля непредсказуемости присутствует в американской политике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. "Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. Поэтому посмотрим, что будет происходить. Там идет сейчас такая горячая схватка, предвыборная. И украинская тема, и российская тема активны на повестке дня, являются инструментом в руках политиков", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли изменений в отношениях США и России после выборов в штатах. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240829/sallivan-1969211046.html
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дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, россия, сша, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Россия, США, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков заявил о непредсказуемости американской политики
Песков: в политике в США присутствует изрядная доля непредсказуемости