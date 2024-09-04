https://ria.ru/20240904/peskov-1970403661.html
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России - РИА Новости, 04.09.2024
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России
Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:52
2024-09-04T06:52
2024-09-04T06:52
дальневосточный федеральный университет
россия
дмитрий песков
москва
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104912_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_2ee32c660c54493ea18c287de0ca9df2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно сталкиваемся с большим интересом по отношению к нашей стране со стороны глобального большинства, и мы сами проявляем заинтересованность. И мы эти планы будем реализовывать", - заявил Песков журналистам на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html
россия
москва
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922104912_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a8d3b9833a909fc22bc983720dc081ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, россия, дмитрий песков, москва, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России
Песков: Россия сталкивается с интересом со стороны стран глобального большинства