https://ria.ru/20240904/peskov-1970403661.html

Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России

Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России - РИА Новости, 04.09.2024

Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России

Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:52

2024-09-04T06:52

2024-09-04T06:52

дальневосточный федеральный университет

россия

дмитрий песков

москва

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно сталкиваемся с большим интересом по отношению к нашей стране со стороны глобального большинства, и мы сами проявляем заинтересованность. И мы эти планы будем реализовывать", - заявил Песков журналистам на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html

россия

москва

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, россия, дмитрий песков, москва, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)