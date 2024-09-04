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Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России - РИА Новости, 04.09.2024
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06:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403661.html
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России - РИА Новости, 04.09.2024
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России
Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:52
2024-09-04T06:52
дальневосточный федеральный университет
россия
дмитрий песков
москва
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно сталкиваемся с большим интересом по отношению к нашей стране со стороны глобального большинства, и мы сами проявляем заинтересованность. И мы эти планы будем реализовывать", - заявил Песков журналистам на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240714/peskov-1959556467.html
россия
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дальневосточный федеральный университет, россия, дмитрий песков, москва, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков отметил большой интерес стран глобального большинства к России

Песков: Россия сталкивается с интересом со стороны стран глобального большинства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва сталкивается с большим интересом к России со стороны мирового большинства, намерена развивать взаимоотношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно сталкиваемся с большим интересом по отношению к нашей стране со стороны глобального большинства, и мы сами проявляем заинтересованность. И мы эти планы будем реализовывать", - заявил Песков журналистам на полях ВЭФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Коллективный Запад не изолировался от стран глобального Юга, заявил Песков
14 июля, 12:09
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Дальневосточный федеральный университетРоссияДмитрий ПесковМоскваВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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