https://ria.ru/20240904/peskov-1970403046.html

Песков оценил динамику развития Дальнего Востока

Песков оценил динамику развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024

Песков оценил динамику развития Дальнего Востока

Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:45

2024-09-04T06:45

2024-09-04T06:45

дальний восток

россия

владивосток

дмитрий песков

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html

дальний восток

россия

владивосток

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дальний восток, россия, владивосток, дмитрий песков, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)