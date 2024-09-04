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Песков оценил динамику развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
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06:45 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403046.html
Песков оценил динамику развития Дальнего Востока
Песков оценил динамику развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024
Песков оценил динамику развития Дальнего Востока
Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:45
2024-09-04T06:45
дальний восток
россия
владивосток
дмитрий песков
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20240904/putin-1970376976.html
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дальний восток, россия, владивосток, дмитрий песков, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков оценил динамику развития Дальнего Востока

Песков: Дальний Восток сохраняет динамику своего развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин на ВЭФ обсудит развитие Дальнего Востока
00:05
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
Дальний ВостокРоссияВладивостокДмитрий ПесковЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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