https://ria.ru/20240904/peskov-1970401885.html

Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ

Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ - РИА Новости, 04.09.2024

Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ

Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:38

2024-09-04T06:38

2024-09-04T06:38

россия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это будет бухта Улис… расскажут то, как они живут и как будут дальше развиваться их части", - сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970401605.html

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россия

владивосток

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россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)