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Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ - РИА Новости, 04.09.2024
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06:38 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970401885.html
Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ
Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ - РИА Новости, 04.09.2024
Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ
Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:38
2024-09-04T06:38
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это будет бухта Улис… расскажут то, как они живут и как будут дальше развиваться их части", - сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970401605.html
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россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ

Песков: Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это будет бухта Улис… расскажут то, как они живут и как будут дальше развиваться их части", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье
06:37
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье
06:37
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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