https://ria.ru/20240904/peskov-1970401512.html
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым - РИА Новости, 04.09.2024
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым
Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:35
2024-09-04T06:35
2024-09-04T06:50
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
дальний восток
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Также, конечно же, сегодня будет активно президент общаться и с Юрием Петровичем Трутневым - с вице-премьером, который курирует Дальний Восток, курирует нынешний форум Дальневосточный и постоянно держит свою руку на пульсе развития этого обширного и столь важного для нашей страны региона", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403277.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым
Песков: Путин активно будет общаться с вице-премьером Трутневым в течение дня