https://ria.ru/20240904/peskov-1970401512.html

Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым

Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым - РИА Новости, 04.09.2024

Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым

Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:35

2024-09-04T06:35

2024-09-04T06:50

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

дальний восток

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Также, конечно же, сегодня будет активно президент общаться и с Юрием Петровичем Трутневым - с вице-премьером, который курирует Дальний Восток, курирует нынешний форум Дальневосточный и постоянно держит свою руку на пульсе развития этого обширного и столь важного для нашей страны региона", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970403277.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин