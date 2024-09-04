Рейтинг@Mail.ru
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 04.09.2024 (обновлено: 06:50 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/peskov-1970401512.html
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым - РИА Новости, 04.09.2024
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым
Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:35
2024-09-04T06:50
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
дальний восток
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Также, конечно же, сегодня будет активно президент общаться и с Юрием Петровичем Трутневым - с вице-премьером, который курирует Дальний Восток, курирует нынешний форум Дальневосточный и постоянно держит свою руку на пульсе развития этого обширного и столь важного для нашей страны региона", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403277.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, дальний восток, дмитрий песков, владимир путин
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Дальний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в течение дня будет активно общаться с Трутневым

Песков: Путин активно будет общаться с вице-премьером Трутневым в течение дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет активно общаться с вице-премьером и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым в течение дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также, конечно же, сегодня будет активно президент общаться и с Юрием Петровичем Трутневым - с вице-премьером, который курирует Дальний Восток, курирует нынешний форум Дальневосточный и постоянно держит свою руку на пульсе развития этого обширного и столь важного для нашей страны региона", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи
06:47
 
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияДальний ВостокДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала