Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией
Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией
Работа форума. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Серия переговоров о сотрудничестве Тюменской области с Китаем и Индией состоялась в среду на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает информационный центр правительства региона.
От Тюменской области в Восточном экономическом форуме принимает участие генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов.
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"Проведены переговоры с председателем национального сектора Индии в Деловом Совете ШОС, индийско-российского делового совета, Федерации индийских торгово-промышленных палат Трибхуваном Дарбари и представителями двух российских компаний. Сегодня же состоялась встреча с представителями китайской компании "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и председателем правления Ван Ихуном", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси", которая является национальным высокотехнологичным предприятием Китая, планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством региона соглашение о сотрудничестве.
По данным инвестагентства, в четверг на площадке ВЭФ у тюменской делегации запланирован еще ряд деловых встреч и переговоров.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
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