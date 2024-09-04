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Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией - РИА Новости, 04.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:57 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peregovory-1970639900.html
Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией
Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией - РИА Новости, 04.09.2024
Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией
Серия переговоров о сотрудничестве Тюменской области с Китаем и Индией состоялась в среду на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:57
2024-09-04T20:57
тюменская область
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
шос
дальневосточный федеральный университет
тюменская область
китай
индия
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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Серия переговоров о сотрудничестве Тюменской области с Китаем и Индией состоялась в среду на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает информационный центр правительства региона. От Тюменской области в Восточном экономическом форуме принимает участие генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов. "Проведены переговоры с председателем национального сектора Индии в Деловом Совете ШОС, индийско-российского делового совета, Федерации индийских торгово-промышленных палат Трибхуваном Дарбари и представителями двух российских компаний. Сегодня же состоялась встреча с представителями китайской компании "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и председателем правления Ван Ихуном", - указано в сообщении. Ранее сообщалось, что компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси", которая является национальным высокотехнологичным предприятием Китая, планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством региона соглашение о сотрудничестве. По данным инвестагентства, в четверг на площадке ВЭФ у тюменской делегации запланирован еще ряд деловых встреч и переговоров. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/shkoly-1969962529.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , шос, дальневосточный федеральный университет, тюменская область, китай, индия
Тюменская область, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , ШОС, Дальневосточный федеральный университет, Тюменская область, Китай, Индия
Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией

Тюменская область на полях ВЭФ провела переговоры с Китаем и Индией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума
Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Серия переговоров о сотрудничестве Тюменской области с Китаем и Индией состоялась в среду на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает информационный центр правительства региона.
От Тюменской области в Восточном экономическом форуме принимает участие генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Тюменская область День знаний встречает отремонтированными школами
2 сентября, 12:49
"Проведены переговоры с председателем национального сектора Индии в Деловом Совете ШОС, индийско-российского делового совета, Федерации индийских торгово-промышленных палат Трибхуваном Дарбари и представителями двух российских компаний. Сегодня же состоялась встреча с представителями китайской компании "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" и председателем правления Ван Ихуном", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси", которая является национальным высокотехнологичным предприятием Китая, планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством региона соглашение о сотрудничестве.
По данным инвестагентства, в четверг на площадке ВЭФ у тюменской делегации запланирован еще ряд деловых встреч и переговоров.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Тюменская область израсходовала 16,7 млрд рублей на подготовку школ
26 августа, 13:58
 
Тюменская областьВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ШОСДальневосточный федеральный университетТюменская областьКитайИндия
 
 
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