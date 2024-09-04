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Премьер Малайзии назвал Россию ключевым партнером

Премьер Малайзии назвал Россию ключевым партнером - РИА Новости, 04.09.2024

Премьер Малайзии назвал Россию ключевым партнером

Россия будет ключевым партнером Малайзии в ее усилиях по расширению своего геоэкономического пространства, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:34

2024-09-04T18:34

2024-09-04T18:34

россия

малайзия

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в мире

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ДЖАКАРТА, 4 сен - РИА Новости. Россия будет ключевым партнером Малайзии в ее усилиях по расширению своего геоэкономического пространства, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ВЭФ. Анвар Ибрагим находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Сегодня состоялись его переговоры премьера с российским президентом. "Президент Путин и я выразили общую приверженность укреплению связей между Малайзией и Россией. Поскольку Малайзия продолжает расширять свое геоэкономическое пространство и диверсифицировать свои стратегические отношения, Россия будет ключевым партнером, который разделяет наше видение роста, процветания и развития. От исламских финансов до сельского хозяйства и образования - потенциал Малайзии и России в использовании своего опыта для взаимной выгоды своих народов огромен", - написал премьер в своем Telegram-канале. Он добавил, что обсудил с Путиным и международную проблематику. В частности, политик выразил надежду, что Россия будет следовать "конструктивному пути к мирному и устойчивому урегулированию конфликта на Украине". Как отметил Ибрагим, лидеры также согласились, что международное сообщество должно усилить давление для прекращения боевых действий в секторе Газа. По его словам, это необходимо, "чтобы положить конец безжалостным геноцидным кампаниям Израиля" в Газе. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970491078.html

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россия, малайзия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире