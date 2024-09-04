https://ria.ru/20240904/otvet-1970437008.html

МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины

МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины - РИА Новости, 04.09.2024

МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины

Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России последует незамедлительно и он будет... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:00

2024-09-04T10:00

2024-09-04T10:27

россия

украина

специальная военная операция на украине

мария захарова

нато

евросоюз

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России последует незамедлительно и он будет болезненным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, политики в Евросоюзе "отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а просто в русле своих же собственных установок - они теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов"."Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном - в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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россия, украина, мария захарова, нато, евросоюз, в мире