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МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 04.09.2024 (обновлено: 10:27 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/otvet-1970437008.html
МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины
МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины - РИА Новости, 04.09.2024
МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины
Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России последует незамедлительно и он будет... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:00
2024-09-04T10:27
россия
украина
специальная военная операция на украине
мария захарова
нато
евросоюз
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России последует незамедлительно и он будет болезненным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, политики в Евросоюзе "отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а просто в русле своих же собственных установок - они теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов"."Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном - в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными", - сказала Захарова.
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россия, украина, мария захарова, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, В мире
МИД России пригрозил болезненным ответом на агрессивные шаги Украины

Захарова пригрозила болезненным ответом на агрессивные шаги киевского режима

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России последует незамедлительно и он будет болезненным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, политики в Евросоюзе "отказываются мыслить не то что здраво и дальновидно, а просто в русле своих же собственных установок - они теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов".
"Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном - в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария ЗахароваНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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