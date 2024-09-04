https://ria.ru/20240904/otstavka-1970440792.html
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины
Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:17
2024-09-04T10:17
2024-09-04T10:43
в мире
украина
дмитрий кулеба
адальби шхагошев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_776a7f412dff079d020d908805c3f487.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.Ранее в среду спикер парламента Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке."Это говорит о крахе их пропагандистско-политической линии. Также хочу отметить, что Запад готовит новый кадровый переворот в Киеве под новые задачи их режиму", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_91d3be01b838fde3616b4ca54f3943a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий кулеба, адальби шхагошев
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Адальби Шхагошев
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины
Депутат Шхагошев: отставка Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева