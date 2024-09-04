https://ria.ru/20240904/otstavka-1970440792.html

В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины

В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024

В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины

Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:17

2024-09-04T10:17

2024-09-04T10:43

в мире

украина

дмитрий кулеба

адальби шхагошев

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.Ранее в среду спикер парламента Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке."Это говорит о крахе их пропагандистско-политической линии. Также хочу отметить, что Запад готовит новый кадровый переворот в Киеве под новые задачи их режиму", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, адальби шхагошев