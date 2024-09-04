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В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024
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10:17 04.09.2024 (обновлено: 10:43 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/otstavka-1970440792.html
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины - РИА Новости, 04.09.2024
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины
Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:17
2024-09-04T10:43
в мире
украина
дмитрий кулеба
адальби шхагошев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.Ранее в среду спикер парламента Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке."Это говорит о крахе их пропагандистско-политической линии. Также хочу отметить, что Запад готовит новый кадровый переворот в Киеве под новые задачи их режиму", - сказал депутат.
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в мире, украина, дмитрий кулеба, адальби шхагошев
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Адальби Шхагошев
В Госдуме отреагировали на отставку главы МИД Украины

Депутат Шхагошев: отставка Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы говорит о крахе пропагандистской линии Киева, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее в среду спикер парламента Украины Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.
"Это говорит о крахе их пропагандистско-политической линии. Также хочу отметить, что Запад готовит новый кадровый переворот в Киеве под новые задачи их режиму", - сказал депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в кабмине
08:41
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаАдальби Шхагошев
 
 
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