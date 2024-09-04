https://ria.ru/20240904/otnosheniya-1970453318.html

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2024

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин

Отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:05

2024-09-04T11:05

2024-09-04T11:22

россия

китай

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739224157_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_7f530aa062d3e8b7ac6e64381fb07a3b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном."Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия", - сказал Путин на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире