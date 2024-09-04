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Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2024
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин
Отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:05
2024-09-04T11:05
2024-09-04T11:22
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном."Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия", - сказал Путин на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, китай, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил Путин
Путин назвал уровень российско-китайских отношений беспрецедентным