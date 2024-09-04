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Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников - РИА Новости, 04.09.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/orenburzhe-1970584418.html
Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников
Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников - РИА Новости, 04.09.2024
Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников
Порядка 6 тысяч человек приняли участие в первом форуме труда "Живи и работай в Оренбуржье", сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:26
2024-09-04T17:26
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 6 тысяч человек приняли участие в первом форуме труда "Живи и работай в Оренбуржье", сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Мы все заинтересованы в том, чтобы люди работали в родном регионе. Безусловно, часть талантливой, яркой молодежи уезжает из Оренбуржья. С одной стороны, мы гордимся этими ребятами, потому что они выросли здесь, в нашей области. Их воспитали наши семьи, педагоги. С другой стороны, нам нужно создавать в регионе конкурентные условия в разных сферах, чтобы молодежь оставалась здесь жить и работать", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, в этом региону помогают руководители предприятий, которые понимают необходимость внимательного отношения к кадрам. В последние годы было перезапущено больше 100 промышленных предприятий. Вместе были достигнуты хорошие результаты: обеспечен рост бюджетных поступлений, в прошлом году по темпам роста заработной платы регион был вторым в стране, а в этом году Оренбургская область на втором месте в ПФО по уровню зарплаты. Паслер отметил, что набранный темп необходимо удерживать, создавать достойные условия для работы. В регионе сотни трудовых династий. Они подают молодым специалистам отличный пример трудолюбия, уважения к профессии и любви к родному предприятию. Он также добавил, что на форуме подписали трехстороннее обращение к руководителям организаций Оренбургской области о поощрении трудовых династий и всесторонней поддержке сотрудников с детьми. На многих предприятиях приняты различные меры и все успешно работают. Губернатор обратил внимание на то, что важна качественная региональная инфраструктура в каждой сфере. И на данный момент ведется масштабная и очень разнонаправленная работа: строится новое жилье, социальные учреждения, дороги, ремонтируются существующие объекты.
https://ria.ru/20240904/orenburg-1970427199.html
https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 6 тысяч человек приняли участие в первом форуме труда "Живи и работай в Оренбуржье", сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы люди работали в родном регионе. Безусловно, часть талантливой, яркой молодежи уезжает из Оренбуржья. С одной стороны, мы гордимся этими ребятами, потому что они выросли здесь, в нашей области. Их воспитали наши семьи, педагоги. С другой стороны, нам нужно создавать в регионе конкурентные условия в разных сферах, чтобы молодежь оставалась здесь жить и работать", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
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По его словам, в этом региону помогают руководители предприятий, которые понимают необходимость внимательного отношения к кадрам. В последние годы было перезапущено больше 100 промышленных предприятий. Вместе были достигнуты хорошие результаты: обеспечен рост бюджетных поступлений, в прошлом году по темпам роста заработной платы регион был вторым в стране, а в этом году Оренбургская область на втором месте в ПФО по уровню зарплаты.
Паслер отметил, что набранный темп необходимо удерживать, создавать достойные условия для работы. В регионе сотни трудовых династий. Они подают молодым специалистам отличный пример трудолюбия, уважения к профессии и любви к родному предприятию.
Он также добавил, что на форуме подписали трехстороннее обращение к руководителям организаций Оренбургской области о поощрении трудовых династий и всесторонней поддержке сотрудников с детьми. На многих предприятиях приняты различные меры и все успешно работают.
Губернатор обратил внимание на то, что важна качественная региональная инфраструктура в каждой сфере. И на данный момент ведется масштабная и очень разнонаправленная работа: строится новое жилье, социальные учреждения, дороги, ремонтируются существующие объекты.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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