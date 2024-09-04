https://ria.ru/20240904/orenburzhe-1970584418.html

Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников

Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников - РИА Новости, 04.09.2024

Первый форум труда "Живи и работай в Оренбуржье" собрал 6 тысяч участников

Порядка 6 тысяч человек приняли участие в первом форуме труда "Живи и работай в Оренбуржье", сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:26

2024-09-04T17:26

2024-09-04T17:26

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Порядка 6 тысяч человек приняли участие в первом форуме труда "Живи и работай в Оренбуржье", сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Мы все заинтересованы в том, чтобы люди работали в родном регионе. Безусловно, часть талантливой, яркой молодежи уезжает из Оренбуржья. С одной стороны, мы гордимся этими ребятами, потому что они выросли здесь, в нашей области. Их воспитали наши семьи, педагоги. С другой стороны, нам нужно создавать в регионе конкурентные условия в разных сферах, чтобы молодежь оставалась здесь жить и работать", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, в этом региону помогают руководители предприятий, которые понимают необходимость внимательного отношения к кадрам. В последние годы было перезапущено больше 100 промышленных предприятий. Вместе были достигнуты хорошие результаты: обеспечен рост бюджетных поступлений, в прошлом году по темпам роста заработной платы регион был вторым в стране, а в этом году Оренбургская область на втором месте в ПФО по уровню зарплаты. Паслер отметил, что набранный темп необходимо удерживать, создавать достойные условия для работы. В регионе сотни трудовых династий. Они подают молодым специалистам отличный пример трудолюбия, уважения к профессии и любви к родному предприятию. Он также добавил, что на форуме подписали трехстороннее обращение к руководителям организаций Оренбургской области о поощрении трудовых династий и всесторонней поддержке сотрудников с детьми. На многих предприятиях приняты различные меры и все успешно работают. Губернатор обратил внимание на то, что важна качественная региональная инфраструктура в каждой сфере. И на данный момент ведется масштабная и очень разнонаправленная работа: строится новое жилье, социальные учреждения, дороги, ремонтируются существующие объекты.

https://ria.ru/20240904/orenburg-1970427199.html

https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, денис паслер