https://ria.ru/20240904/orenburg-1970427199.html

Кардиологический корпус областной клинической больницы открыли в Оренбурге

Кардиологический корпус областной клинической больницы открыли в Оренбурге - РИА Новости, 04.09.2024

Кардиологический корпус областной клинической больницы открыли в Оренбурге

После капитального ремонта открылся кардиологический корпус областной клинической больницы имени В.И. Войнова в Оренбурге, а также монумент медицинским... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:32

2024-09-04T09:32

2024-09-04T09:32

оренбургская область

оренбург

денис паслер

капремонт

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. После капитального ремонта открылся кардиологический корпус областной клинической больницы имени В.И. Войнова в Оренбурге, а также монумент медицинским работникам, сообщает пресс-служба регионального правительства.По инициативе губернатора Дениса Паслера поэтапный ремонт всех корпусов главной больницы региона, начиная с поликлиники, ведется с 2019 года.Корпус представляет собой семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Ремонт длился с мая 2023 года. За это время строители полностью обновили крышу, заменили окна, коммуникации, фасад. На капитальный ремонт корпуса №2 областной больницы выделено более 730 миллионов рублей из бюджета области."По многим профилям Областная клиническая больница остается ведущим медицинским центром региона. Здесь работают лучшие врачи, которые занимаются самыми сложными пациентами и патологиями. Это очень тяжелая и ответственная работа, без которой не может обойтись ни один человек. Идея открытия монумента абсолютно правильная и актуальная, она поддержана всеми жителями Оренбургской области, что говорит о народной признательности вашей профессии. Спасибо от всех жителей области за ваш труд. А мы будем всегда рядом, будем поддерживать и реализовывать вместе с вами такие замечательные проекты, как этот корпус", - приводит пресс-служба слова Паслера.Он добавил, что в 2019 году власти ставили цель – каждый год капитально ремонтировать по одному корпусу больницы."От своего плана не отступаем, это уже четвертый капитально отремонтированный корпус. Далее планируем полностью закончить ремонт всего больничного комплекса", – сказал губернатор.В обновленном корпусе располагаются приемное отделение, реанимация и интенсивная терапия для больных с сосудистыми нарушениями, отделение функциональной диагностики, кардиологическое отделение № 1, кабинет компьютерной томографии. Здесь предусмотрено несколько операционных – для экстренных пациентов в критическом состоянии и экстренная рентген-хирургическая операционная с современным ангиографом. Перед корпусом обустроена большая парковка для пациентов.На благоустроенной территории отремонтированного корпуса больницы губернатор торжественно открыл новый монумент медицинским работникам Оренбургской области, который представляет собой трехфигурную композицию, объединенную двойной спиралью ДНК с нанесенными историческими сюжетами, профессиональными терминами и тематическими высказываниями на латинском языке.В торжественном мероприятии открытия корпуса больницы приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, депутат Государственной Думы Олег Димов, вице-губернатор – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, главный врач больницы Александр Редюков.

https://ria.ru/20240902/shkoly-1970030850.html

https://ria.ru/20240828/pasler-1969059836.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер, капремонт