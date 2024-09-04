https://ria.ru/20240904/orel-1970466743.html

В Орле оштрафовали вандалов, осквернивших символ воинской славы

В Орле оштрафовали вандалов, осквернивших символ воинской славы - РИА Новости, 04.09.2024

В Орле оштрафовали вандалов, осквернивших символ воинской славы

Орловский областной суд оштрафовал двух граждан РФ, совершивших публичное осквернение символа воинской славы России, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:47

2024-09-04T11:47

2024-09-04T11:51

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Орловский областной суд оштрафовал двух граждан РФ, совершивших публичное осквернение символа воинской славы России, сообщила пресс-служба ведомства. "Один из виновных закрашивал символ воинской славы – Георгиевскую ленту, изображенную в форме буквы Z, являющуюся символом специальной военной операции России, и надпись "#СвоихНеБросаем", выполненные в художественной технике граффити… на фасаде здания КДЦ "Металлург", а второй виновный снимал эти действия на мобильный телефон, сопровождая происходящее одобрительными репликами", – говорится в релизе. Как отмечается, надписи были нанесены в рамках акции администрации города Орла, направленной на военно-патриотическое воспитание молодежи и поддержку спецоперации. Подсудимые вину признали частично. Уточняется, что действия одного из виновных квалифицированы судом по части 3 статьи 354.1 УК РФ как реабилитация нацизма, то есть осквернение символа воинской славы России, совершенное публично. Действия второго суд квалифицировал по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 354.1 УК РФ как пособничество реабилитации нацизма – публично совершенное пособничество осквернению символа воинской славы России. "По приговору суда виновным назначено наказание в виде штрафа, размер которого составил 1 миллион 200 тысяч рублей для одного осужденного и 900 тысяч рублей для второго", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240405/prigovor-1938041238.html

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происшествия, россия, орел