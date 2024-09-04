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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.09.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в пятый раз в Курской области в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:00
2024-09-04T18:00
2024-09-04T18:00
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в пятый раз в Курской области в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена утром в среду в 10.18 мск, сигнал был отменён спустя 52 минуты в 11.10. Повторно сигнал запускали ещё три раза. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность