https://ria.ru/20240904/ombudsmen-1970532588.html

Москалькова и турецкий омбудсмен пролонгируют меморандум о взаимодействии

Москалькова и турецкий омбудсмен пролонгируют меморандум о взаимодействии - РИА Новости, 04.09.2024

Москалькова и турецкий омбудсмен пролонгируют меморандум о взаимодействии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что они с главным омбудсменом Турецкой республики Шерефом Малкочем пролонгируют меморандум... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:19

2024-09-04T15:19

2024-09-04T15:19

здоровье - общество

россия

анталья (провинция)

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что они с главным омбудсменом Турецкой республики Шерефом Малкочем пролонгируют меморандум о взаимодействии, который предусматривает взаимный прием граждан, а также обмен информацией по принятым законам о правах и свободах человека и гражданина. В среду Москалькова приехала в Анталью, где приняла участие в открытии нового здания Генерального консульства Российской Федерации. Кроме того, в ходе визита в страну она встретится с турецким омбудсменом. "В повестке встречи с главным омбудсменом Турецкой республики Шерефом Малкочем пять главных вопросов. Мы заключили несколько лет назад в 2019 году меморандум о взаимодействии, и каждый год в развитие этого меморандума мы делаем уточненный план мероприятий… Сегодня настало время пролонгировать прежний протокол, который предусматривает взаимный прием граждан, взаимный обмен информацией по принятым законам о правах и свободах человека и гражданина", - сказала Москалькова журналистам. Она также рассказала, что омбудсменами двух стран впервые будет разработана памятка для туристов, поскольку именно они чаще всего попадают в сложные ситуации. "Мы сталкиваемся с тем, что туристы попадают в сложную ситуацию, связанную с тем, что не оформили медицинский полис, не рассчитали средства, не понимают, сколько нужно с собой везти денег, что здесь не работают российские банковские карточки. С тем чтобы защитить людей и принять превентивные меры, мы разработали вот такой взаимный документ, который хотим завтра обсудить, доработать его, и будем его размещать во всех соцсетях и разошлем в туристические агентства", - пояснила федеральный омбудсмен РФ.

https://ria.ru/20240829/posobie-1969282685.html

россия

анталья (провинция)

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здоровье - общество, россия, анталья (провинция), татьяна москалькова