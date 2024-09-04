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Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся
Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся - РИА Новости, 04.09.2024
Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся
Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:10
2024-09-04T17:10
2024-09-04T17:10
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства. "... Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS 4 сентября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240814/ofz-1966103673.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся
Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 26245