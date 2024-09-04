https://ria.ru/20240904/ofz--1970576363.html

Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся

Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся - РИА Новости, 04.09.2024

Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ серии 26245 несостоявшимся

Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:10

2024-09-04T17:10

2024-09-04T17:10

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26245 с погашением в сентябре 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства. "... Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS 4 сентября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240814/ofz-1966103673.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)