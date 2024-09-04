Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970622564.html
Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании
Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 04.09.2024
Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании
Фигуранту дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле также предъявлено обвинение в ее изнасиловании, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:21
2024-09-04T19:21
происшествия
нижний тагил
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970338947_0:239:794:686_1920x0_80_0_0_b4fbe6c4255a12b80a7e5155af850938.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Фигуранту дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле также предъявлено обвинение в ее изнасиловании, сообщает региональное управление СК РФ. Девочку, которая 31 августа ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Во вторник тело девочки нашли в подвале дома, в котором она проживала. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным СУСК, мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. "По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в городе Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил ее убийство", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, на допросе мужчина дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и убийстве малолетней.
https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html
нижний тагил
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970338947_0:97:794:693_1920x0_80_0_0_930f730fdf4562a46016cdaaeffcd238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании

В Нижнем Тагиле возможного убийцу 11-летней девочки обвинили в изнасиловании

© Ирина Волк/TelegramПодозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Ирина Волк/Telegram
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Фигуранту дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле также предъявлено обвинение в ее изнасиловании, сообщает региональное управление СК РФ.
Девочку, которая 31 августа ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Во вторник тело девочки нашли в подвале дома, в котором она проживала. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным СУСК, мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы.
"По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в городе Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил ее убийство", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на допросе мужчина дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и убийстве малолетней.
Таксист, арестованный по обвинению в изнасиловании пассажирки в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Москве арестовали таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки
3 сентября, 16:57
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала