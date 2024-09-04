https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970622564.html

Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании

Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании - РИА Новости, 04.09.2024

Фигуранта дела об убийстве девочки в Нижнем Тагиле обвинили в изнасиловании

Фигуранту дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле также предъявлено обвинение в ее изнасиловании, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:21

2024-09-04T19:21

2024-09-04T19:21

происшествия

нижний тагил

россия

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Фигуранту дела об убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле также предъявлено обвинение в ее изнасиловании, сообщает региональное управление СК РФ. Девочку, которая 31 августа ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Во вторник тело девочки нашли в подвале дома, в котором она проживала. По подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который был судим за преступления против собственности и половой свободы. По данным СУСК, мужчина скрыл следы преступления и сам хотел скрыться от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. "По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в городе Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил ее убийство", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, на допросе мужчина дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и убийстве малолетней.

https://ria.ru/20240903/moskva-1970313184.html

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происшествия, нижний тагил, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)