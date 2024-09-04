https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970564460.html

Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2024

Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:41

2024-09-04T16:41

2024-09-04T17:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

павел попов (генерал)

происшествия

главное военное следственное управление

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает", — добавила собеседница агентства.Некоторые из фигурантов дела сотрудничают со следствием и дают показания, подчеркнула Петренко.Генерала задержали 29 августа, суд отправил его под арест. По данным следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и другие лица похитили из бюджета 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на работу парка.Как сообщал информированный источник агентства, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на Попова. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин подчеркивал, что его клиент вину не признает, а парк "Патриот" не находился в его подчинении.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освоболи от должности и уволили с военной службы.

https://ria.ru/20240831/delo-1969622769.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), павел попов (генерал), происшествия, главное военное следственное управление