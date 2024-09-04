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Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2024
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16:41 04.09.2024 (обновлено: 17:11 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/obvinenie-1970564460.html
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2024
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:41
2024-09-04T17:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
павел попов (генерал)
происшествия
главное военное следственное управление
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает", — добавила собеседница агентства.Некоторые из фигурантов дела сотрудничают со следствием и дают показания, подчеркнула Петренко.Генерала задержали 29 августа, суд отправил его под арест. По данным следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и другие лица похитили из бюджета 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на работу парка.Как сообщал информированный источник агентства, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на Попова. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин подчеркивал, что его клиент вину не признает, а парк "Патриот" не находился в его подчинении.Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освоболи от должности и уволили с военной службы.
https://ria.ru/20240831/delo-1969622769.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), павел попов (генерал), происшествия, главное военное следственное управление
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Павел Попов (генерал), Происшествия, Главное военное следственное управление
Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывшему замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает", — добавила собеседница агентства.
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Некоторые из фигурантов дела сотрудничают со следствием и дают показания, подчеркнула Петренко.
Генерала задержали 29 августа, суд отправил его под арест. По данным следствия, Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и другие лица похитили из бюджета 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на работу парка.
Как сообщал информированный источник агентства, именно Шестеров и Ахмедов дали показания на Попова. Адвокат экс-замминистра Игорь Дюкин подчеркивал, что его клиент вину не признает, а парк "Патриот" не находился в его подчинении.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В минувшем июне его освоболи от должности и уволили с военной службы.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Павел Попов (генерал)ПроисшествияГлавное военное следственное управление
 
 
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