https://ria.ru/20240904/obstrel-1970630355.html

Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13

Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13 - РИА Новости, 04.09.2024

Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13

Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:10

2024-09-04T20:10

2024-09-04T20:37

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970582950_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_81dd220182ff9daaa36e08478efcf853.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Позже глава республики уточнил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти."Посол по особым поручениям МИД России Родион Валерьевич Мирошник: число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек. Трое погибли, в том числе двое детей. По уточненным данным СЦКК ДНР, во время обстрела рынка "Сокол" Донецка погибли двое детей: девочка 2011 года рождения и парень-подросток 2009 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, сцкк