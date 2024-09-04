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Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13 - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 04.09.2024 (обновлено: 20:37 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/obstrel-1970630355.html
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13 - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13
Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:10
2024-09-04T20:37
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Позже глава республики уточнил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти."Посол по особым поручениям МИД России Родион Валерьевич Мирошник: число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек. Трое погибли, в том числе двое детей. По уточненным данным СЦКК ДНР, во время обстрела рынка "Сокол" Донецка погибли двое детей: девочка 2011 года рождения и парень-подросток 2009 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13

Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке выросло до 13

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке
Последствия обстрела ВСУ рынка Сокол в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела ВСУ рынка "Сокол" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Позже глава республики уточнил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти.
"Посол по особым поручениям МИД России Родион Валерьевич Мирошник: число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек. Трое погибли, в том числе двое детей. По уточненным данным СЦКК ДНР, во время обстрела рынка "Сокол" Донецка погибли двое детей: девочка 2011 года рождения и парень-подросток 2009 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРодион МирошникВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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