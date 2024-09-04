https://ria.ru/20240904/obstrel-1970630355.html
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13 - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13
Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:10
2024-09-04T20:10
2024-09-04T20:37
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970582950_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_81dd220182ff9daaa36e08478efcf853.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13, сообщило Министерство иностранных дел России в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Позже глава республики уточнил, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти."Посол по особым поручениям МИД России Родион Валерьевич Мирошник: число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек. Трое погибли, в том числе двое детей. По уточненным данным СЦКК ДНР, во время обстрела рынка "Сокол" Донецка погибли двое детей: девочка 2011 года рождения и парень-подросток 2009 года рождения, а также мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970582950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5517d1994a0a40901d2486ba17a7e2c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Число пострадавших от украинского обстрела рынка в Донецке выросло до 13
Число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке выросло до 13