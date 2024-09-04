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Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 04.09.2024 (обновлено: 17:00 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/obstrel-1970565158.html
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:44
2024-09-04T17:00
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что число пострадавших увеличилось до восьми."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 13 человек: трое погибли, 10 ранены", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.По данным Пушилина, двое пострадавших в тяжелом состоянии.Мэр уточнил, что среди погибших два подростка - мальчик и девочка. "По уточнённым данным, во время карательного обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли: мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения", - написал он в своем в своем Telegram-канале.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк
кировский район
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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ.
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донецк, происшествия, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек

Пушилин: число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 10 человек

© РИА НовостиПоследствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что число пострадавших увеличилось до восьми.
"Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 13 человек: трое погибли, 10 ранены", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
По данным Пушилина, двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Мэр уточнил, что среди погибших два подростка - мальчик и девочка. "По уточнённым данным, во время карательного обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли: мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения", - написал он в своем в своем Telegram-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияКировский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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