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Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек

Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек - РИА Новости, 04.09.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:44

2024-09-04T16:44

2024-09-04T17:00

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

кировский район

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что число пострадавших увеличилось до восьми."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 13 человек: трое погибли, 10 ранены", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.По данным Пушилина, двое пострадавших в тяжелом состоянии.Мэр уточнил, что среди погибших два подростка - мальчик и девочка. "По уточнённым данным, во время карательного обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли: мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения", - написал он в своем в своем Telegram-канале.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html

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кировский район

донецкая народная республика

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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ. 2024-09-04T16:44 true PT0M27S

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