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Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:44
2024-09-04T16:44
2024-09-04T17:00
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
кировский район
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка украинскими войсками, увеличилось до десяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал об обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что число пострадавших увеличилось до восьми."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 13 человек: трое погибли, 10 ранены", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.По данным Пушилина, двое пострадавших в тяжелом состоянии.Мэр уточнил, что среди погибших два подростка - мальчик и девочка. "По уточнённым данным, во время карательного обстрела рынка "Сокол" в Кировском районе погибли: мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения", - написал он в своем в своем Telegram-канале.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240903/dzhonson-1970299890.html
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Рынок в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости с рынка в Донецке, который обстреляли ВСУ.
2024-09-04T16:44
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донецк, происшествия, кировский район, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до десяти человек
Пушилин: число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 10 человек